Metti due palline di carta stagnola nel freezer: è geniale e ti cambia la vita!

La carta stagnola è utilizzata per chiudere e conservare i cibi, ma c’è un utilizzo che nessuno conosce: metterne due palline nel freezer.

Il foglio di alluminio, è un materiale lavorato per il confezionamento e la conservazione degli alimenti e dei medicinali.

Agli inizi del Novecento, per la conservazione venivano utilizzati veri e propri fogli di stagno – per questo è nato il nome di “carta stagnola“), sostituiti poi dai sottilissimi fogli di alluminio laminato che tutti conosciamo oggi.

Carta stagnola nel freezer, ecco a cosa serve

In cucina tutti utilizziamo la carta stagnola, proprio per la sua grandissima utilità nella conservazione sicura ed ermetica dei cibi e non solo. La carta d’alluminio, infatti, può racchiudere moltissimi prodotti.

La carta d’alluminio è molto usata anche per cucinare, basti pensare ai piatti che si possono preparare con la famosa tecnica del cartoccio. In generale, però, l’utilizzo più diffuso di questa tipologia di prodotto, riguarda la conservazione dei cibi in frigorifero.

Esiste un metodo che in pochi conoscono, di usare la carta stagnola, ed è quello di metterla nel freezer senza nessun cibo. In pratica, il consiglio degli esperti casalinghi, è di mettere nello specifico due palline di carta stagnola nel freezer. Ma a cosa servono?

Questa azione sembra infatti essere un validissimo e facile aiuto per sbrinare il frigo. Come sappiamo, sbrinare il frigorifero ed il freezer è un’operazione non da poco. Pensiamo infatti a doversi organizzare per svuotare e non sprecare il cibo conservato, e l’acqua da raccogliere.

Fino ad oggi il metodo più utilizzato per scongelare il freezer è quello di svuotare completamente il frigo, staccare la spina dalla corrente, e raccogliere pazientemente tutta l’acqua che mano mano si scioglie. Una perdita di tempo e fatica non da poco, soprattutto per ciò che riguarda poi la pulitura completa di tutti i ripiani dell’elettrodomestico. Quando arriva il momento di farlo, infatti, viene a tutti da scappare!

A quanto assicura Nano Press, coprendo tutti i lati del freezer con della carta stagnola, quest’ultima porterà il ghiaccio a posarsi solo sui lati, senza quindi andare ad intaccare gli alimenti conservati. Questo significa che sarà possibile così mantenere pulito ed ordinato il freezer.

Un freezer ed un frigorifero in buona salute, aiuterà a conservare meglio gli alimenti, ed in generale a ridurre i consumi di elettricità. Il rischio maggiore, infatti, è quello che si formino dei blocchi di ghiaccio che troviamo spesso nel nostro freezer.