Miriam Leone, una dea in pizzo bianco: su Instagram si sprecano i cuori e non solo

Miriam Leone ha pubblicato una sua foto su Instagram in pizzo bianco e le reazioni dei fan sono state immediate.

L’attrice ha sposato Paolo Carullo meno di un anno fa e sui social ha iniziato a condividere i momenti più belli di quel giorno magico.

Miriam non ha esitato a raccontare su Instagram la felicità che l’ha travolta in quel momento, commovendo i fan con una didascalia dolcissima e con la foto della prima prova del vestito.

Miriam Leone in abito da sposa su Instagram

Il momento più emozionante per una sposa è indossare l’abito del matrimonio e Miriam Leone ne è consapevole, poiché ha condiviso la foto sui social, realizzata proprio durante le prove del vestito per il matrimonio con Paolo.

L’attrice si trova nell’atelier di Dior, è sorridente ed evidentemente commossa e, sebbene abbia i capelli un po’ spettinati, è meravigliosa, specialmente grazie al pomposo maxi dress in tulle e pizzo total white che Maria Grazia Chiuri ha realizzato appositamente per lei.

Nel giorno delle nozze, lo ha abbinato ad un lungo velo e ad un’acconciatura raccolta, ma già in quell’istante era evidente che si trattava di un capo capace di esaltare al massimo il suo splendore.

“Il mio “accadde oggi” dell’anno scorso mi ha fatto battere il cuore… quel momento in cui una futura sposa trova l’abito dei suoi sogni … questo è il mio! Ringrazierò sempre Maria Grazia Chiuri e Dior per aver realizzato per me i tre abiti dei desideri (che potessero esprimere i diversi aspetti della mia personalità), @clascutti per essermi stata sempre accanto in questa avventura e l’Etna grazie alla quale, invece che partire come avrei dovuto, quella volta ho conosciuto mio marito“. Queste sono le state le parole dolcissime di Miriam.

L’attrice, prima del matrimonio, ha svelato anche le immagini scattate la mattina del sì, ossia della vestizione che ogni sposa realizza a casa o in una location nel giorno più bello. Inoltre, Miriam ci ha svelato dove risiedeva in quei giorni, ovvero nella splendida cornice di Borgo Hedone.

Borgo Hedone è una meravigliosa struttura in Sicilia, dove è possibile rilassarsi con piscina idromassaggio, zona relax in grotta e in palestra. Inoltre, il borgo offre la possibilità ai clienti di entrare nell’antico palazzo centrale con le sue splendide sale, la biblioteca, la piscina interna, la sauna e il cinema in grotta.