Buckingham Palace nel panico: i segreti di Carlo, Camilla e Diana ora sotto gli occhi di tutti

Panico a Buckingham Palace per i segreti che riguardano Carlo, Camilla e Diana. Ora tutti potranno sapere. Ecco cosa sta succedendo.

La famiglia reale inglese è preoccupata per alcune informazioni segreti che ora sarà possibile conoscere in modo pubblico.

La Royal Family è da sempre sotto l’occhio del ciclone, e l’attenzione mediatica, complici anche i canali social, nei confronti dei suoi componenti, è sempre maggiore.

Royal Family, le verità raccontate da Harry

Tra i membri della casa reale d’Inghilterra più discussi negli ultimi anni, c’è senza dubbio il principe Harry, figlio minore di Carlo e della compianta Diana, e fratello di William.

Il principe Harry, sposato dal 2018 con l’ex attrice Meghan Markle e padre di Archie e Lilibeth Diana, si è trasferito con la famiglia nel paese della moglie, gli Stati Uniti, abbandonando di fatto la dimora reale inglese.

La relazione di Harry con Meghan è sempre sulle prime pagine dei giornali, per via delle numerose voci riguardanti i rapporti ormai distanti con il resto della famiglia reale, e soprattutto dopo la discussa intervista tv in esclusiva con Oprah Winfrey. I Suxxex decisero infatti, pochi mesi dopo il matrimonio nel Castello di Windsor, di cambiare vita ed andare a vivere in America. Anche i rapporti con il fratello William e la moglie Kate, sembrano essere freddi da quel momento.

Ora sembra essere in arrivo un altro ciclone, ma questa volta si tratta del libro di memorie che il principe minore di casa Windsor ha terminato, e sembra pronto all’uscita. Il Daily Express ha riferito che il libro è stato scritto da J.R. Moehringer, il ghost writer che ha anche partecipato all’autobiografia dell’ex tennista Andre Agassi “Open”.

Sarà un “libro potente ed esplorativo”, secondo gli esperti, ma a preoccupare è chiaramente le informazioni contenute e che riguardano la famiglia reale. Per ora nessuno a palazzo parla, ma secondo The Sun, i reali sono preoccupati per l’uscita delle memorie, prevista per il periodo di Natale.

Secondo alcune fonti, il principe potrebbe aver svelato alcuni segreti, soprattutto su Carlo, Camilla e la scomparsa mamma Diana, amatissima da tutti gli Inglesi. Tra la pagine verrà analizzata l’istituzione della Monarchia, verso la quale potrebbe esserci un “duplice attacco“, secondo quanto afferma Robert Lacey.

A convincere Harry a scrivere la biografia sarebbe state lei, la moglie Meghan, ma secondo alcune voci il principe sembrerebbe essere addirittura pentito della decisione. Questo avrebbe fatto incrinare il rapporto tra i due, e alcuni membri dello staff del palazzo reali parlano di “divorzio entro l’anno“.