Collegamento finisce in tragedia su Canale 5: ospite in lacrime e conduttrice nel panico

Panico durante un programma su Canale 5, dove la conduttrice e gli ospiti hanno assistito alla tragedia accaduta durante un collegamento.

E’ accaduto durante un programma mattutino di Mediaset, gli spettatori sono rimasti a bocca aperta.

Siamo in piena estate, e i palinsesti televisivi hanno subito la classica variazione e i cambi di conduzione e di programmi. Quello che vi andiamo a raccontare è accaduto in casa Mediaset.

Lacrime in diretta tv durante Morning News

Molte trasmissioni in diretta in questo periodo affrontano, come normale che sia, argomenti legati alla stagione estiva in corso. Dal caldo, ai consigli ed eventi, i programmi in questo periodo sono comunque molto seguiti dal pubblico.

Molti di questi programmi raccontano anche storie, con contributi registrati o anche in diretta. E proprio durante un collegamento durante la trasmissione Morning News su Canale 5, è accaduto il fatto che ha spiazzato tutti.

Parlando del tema delle vacanze degli italiani, la conduttrice del format Simona Branchetti si è trovata a dover gestire una storia davvero particolare. L’inviata della trasmissione, in diretta da una spiaggia di Jesolo, stava intervistando una coppia che ha raccontato di aver scelto la località veneta in quanto meno cara rispetto alla Sardegna.

L’inviata ha quindi raccontato che i genitori della signora intervistata non sono potuti partire perché hanno preso il Covid, scatenando le lacrime della protagonista che ha spiegato “Questo mi rammarica un po’, anzi…Questa cosa mette un po’ a repentaglio gli equilibri familiari…Lo stare insieme è sempre una cosa molto importante…“.

La conduttrice ha quindi ripreso in mano la situazione, e cercato di sostenere la preoccupazione della signora, mostrandosi empatica e comprensiva per lo sfogo e le lacrime appena viste. “Facciamo anche noi di Morning News tantissimi auguri di una pronta guarigione, come sicuramente sarà…”

La Branchetti è stata quindi ringraziata dall’ospite, che ha replicato “Speriamo che si riprenda tutto…Adesso cerchiamo di goderci le vacanze…Manca sempre qualche tassello, ma cerchiamo di godercela…“.

La scena ha colpito ospiti e pubblico da casa, mostrando un lato umano importante anche nel saper gestire gli eventi commoventi delle dirette. Alla fine del collegamento Simona Branchetti, al timone della trasmissione spin-off di Mattino Cinque, è poi tornata a parlare di vacanze con gli ospiti in studio, spiegando “C’è voglia di leggerezza”.

Morning News è un programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco, in onda su Canale 5 e TGcom24 da luglio 2021. Il programma viene trasmesso in diretta nel periodo estivo, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:40 alle 10:50, dallo studio 15 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.