Il cuore dell’estate è a 5 stelle per pochi fortunati segni zodiacali: scopri se sei tra loro

La domenica è arrivata, e con lei il nostro oroscopo quotidiano. Oggi vediamo i segni fortunati che vivranno un’estate a 5 stelle!

Eccoci arrivati all’ultimo giorno della settimana, quello che per chi lavora è di riposo. Siete già in vacanza, o ancora al lavoro?

La prima settimana di agosto sta volgendo al termine, ed eccoci quindi ad affrontare questa ennesima giornata calda di una estate davvero bollente.

Domenica 7 agosto, ecco i segni a 5 stelle!

Siamo nel pieno dell’estate più calda della storia, stando a quanto dicono gli esperti, ma non solo. Tutti stiamo sentendo quanto le temperature torride stanno rendendo più difficile sopportare il caldo estivo.

Gli astri ci danno come sempre una mano a guardare oltre l’evidenza, ed entrare nelle sfere magiche dell’oroscopo. Che ci crediate o meno, mettetevi comodi e date un’occhiata insieme a noi a quello che le stelle ci prospettano per questa domenica 7 agosto.

Consoliamoci allora con l’oroscopo, e chissà che non troviate delle belle notizie proprio per il vostro segno zodiacale. Andiamo dunque a dare un’occhiata ai segni fortunati di oggi, dopo aver nei giorni scorsi messo in allerta alcuni amici per i quali le giornate non sembravano promettere bene.

In questa domenica 7 agosto, alcuni segni fanno bollire lo zodiaco e non solo…vediamo chi sono.

Fascino irresistibile per l’Ariete, che sarà pervaso da un profumo che attirerà le attenzioni di qualcuno, ma che è fortunato in questo momento anche in ambito di progetti lavorativi. Ma anche il Toro dovrà avere gli occhi ben aperti, perché oggi qualcuno potrebbe essere interessato a lui/lei.

Amici della Bilancia, se siete single anche voi potreste ricevere delle attenzioni particolari! farete però attenzione a scoprirvi troppo con le nuove conoscenze. E che dire dello Scorpione, il segno bollente per eccellenza…la fama di rubacuori in questa domenica si rivela vera, soprattutto per le possibili nuove conoscenze.

Il segno dell’estate, il Leone, potrebbe invece dedicarsi alla propria storia, se si trova all’interno di una relazione già avviata, e fare progetti duraturi assieme alla persona amata. Un consiglio: occhio alle gelosie!

Alcuni segni, invece, oggi potrebbero avere una giornata particolarmente fiacca. Parliamo degli amici della Vergine, con l’umore un pò sottotono ma con gli occhi puntati all’obiettivo. Gli amici del Sagittario soffrono un momento di stanchezza dovuto anche ai ritmi forsennati dell’anno; secondo gli astri, questo potrebbe essere causato da qualche mancanza di organizzazione.

Il consiglio è di fermarsi, riposare, soprattutto per combattere questo caldo, e dare libero spazio ai pensieri.