58 anni sembra una ragazzina. Le foto rubate sulla spiaggia mostrano curve da urlo

Il tempo sembra essersi fermato per questa donna straordinariamente bella e sempre in forma! Un fisico da urlo tanto da far fatica a distinguerla dalle figlie trentenni.

Questa donna, attrice fra le più amate per i ruoli interpretati, alla soglia dei sessant’anni è in forma strepitosa; immortalata in spiaggia con le sue figlie, mostra un fisico scolpito da far invidia.

Attrice splendida considerata una delle icone di “Body positivity” over 50 più amate di Hollywood, celebra con i suoi i 58 anni l’ accettazione di se stessa dopo aver affrontato lunghi periodi di duri allenamenti, diete e problemi vari con l’alcool.

Di quale star parliamo? scopriamolo insieme

La star che è stata immortalata sulle spiagge della Croazia insieme alle figlie è Demi Moore, attrice icona degli anni novanta rimasta nei cuori di tutti indistintamente nell’ interpretazione del film “Ghost“, al fianco di Patrick Swayze.

L’attrice è stata al centro di polemiche sui Social in occasione della sfilata di Haute Couture di Fendi dove è apparsa con un volto spigoloso dai tratti severi molto tesi, tanto da far incuriosire tutti, fino a porsi la domanda se fosse conseguenza di un make up liftante o della chirurgia. La questione è rimasta in sospeso e il sospetto che abbia fatto ricorso a un lipofilling è grande. Ma ritocchi a parte, la Moore sfoggia un’ invidiabile silhouette.

Demi Moore, in vacanza con le sue figlie, avute dall’ unione con Bruce Willis, non sembra mostrare i segni della sua età e continua a stupire i fan con la sua bellezza sensuale al tempo stesso energica trasmessa da un fisico scolpito grazie ad allenamenti costanti e a una dieta equilibrata. La Moore ha raccontato nel suo “libro-memoir, “Inside Out”, di aver dopo tanto tempo, fatto pace con il suo corpo e la sua mente.

La bella diva di Hollywood è stata fotografata in bikini durante una vacanza estiva fra la Grecia e la Croazia, in compagnia delle figlie Rumer, Tallulah e Scout La Rue come abbiamo detto, nate dall’ unione con l’attore Bruce Willis e un gruppo di amiche. Una Moore, talmente in forma che si fa fatica a distinguerla; sembra che il tempo non sia mai passato per lei. Un fisico da urlo appena coperto da un bikini mozzafiato.

L’ attrice, ha concesso ai suoi fan anche su instagram degli scatti da brivido con un un costume intero rosso, stile “Baywatch “ed i suoi lunghi capelli sciolti mandando in visibilio tutti. Che dire, fantastica Demi!

Il lavoro su stessa è stato duro a causa di estenuanti allenamenti e problemi di alcool e stupefacenti, ma oggi Demi Moore è una donna serena capace di abbracciare una filosofia di vita diversa, quella del mantenersi in forma ma sempre rispettando corpo e anima.