Anche tu hai sempre sbagliato a lavarti il viso: l’errore che tutte facciamo ogni giorno

Lavarsi il viso è una routine quotidiana, ma c’è un errore che facciamo tutti i giorni mentre ci laviamo. Vediamo di cosa si tratta.

Sembra essere un’azione automatica e semplicissima, quella del lavarsi il viso. Ma non sappiamo dov’è l’errore che commettiamo quotidianamente.

Quando ci alziamo la mattina, ed anche la sera prima di andare a dormire, dopo esserci accuratamente struccate, ci accingiamo a lavare il viso, con acqua e a volte con detergenti specifici.

Lavarsi il viso, ecco l’errore da evitare

Quando ci laviamo il viso, pensiamo di fare sempre la cosa più facile, veloce e corretta. Eppure c’è una parte che spesso trascuriamo, e che invece dobbiamo fare attenzione ad includere nella detersione quotidiana del viso.

Questa zona specifica del viso si chiama baby hair, ovvero la zona vicina all’attaccatura dei capelli, dove spesso si trovano i capelli più corti. Questa parte del viso spesso viene trascurata dalla routine quotidiana, mentre la sua pulizia è fondamentale per motivi anche di cura del viso.

La striscia di pelle prima dell’attaccatura, infatti, non sempre viene inclusa dal lavaggio accurato che invece tendiamo a fare nelle zona più conosciute del viso, che in pratica sono quelle più centrali. Ecco, il consiglio è di non trascurare tutto il viso, anche le zone più esterne.

Si tratta di una zona che circonda il viso dalla parte intorno alla fronte, dove spesso di accumula sudore, trucco ed anche le secrezioni dei capelli, insomma una zona in realtà molto delicata e quindi necessariamente da curare. Purtroppo lo sbaglio più diffuso, è quello di concentrarci sulla zona più centrale del viso, soprattutto quando mischiamo acqua e detergenti per la detersione del viso.

Spesso infatti, si tende a dare attenzione alla pulizia delle zone come le guance, il collo, il naso, contorno occhi e bocca, mento e fronte. Queste zone sono particolarmente coinvolte nel nostro make up quotidiano, e per questo anche quando ci strucchiamo, tendiamo a focalizzarci su di esse.

Lavare con cura la zona baby hair, quindi, è ancora più importante proprio perché come detto l’attaccatura dei capelli può essere definito un punto di raccolta di molta sporcizia, anche semplicemente dovuta al fatto che i movimenti circolari quando mettiamo creme o ci strucchiamo, tendono ad allargarsi fino alle tempie.

La mancanza di pulizia in questa zona specifica può causare, quindi, delle irritazioni e sfoghi sulla cute, difficili da trattare, e spesso inaspettati.