Camere da letto, sala fitness e discoteca: l’aereo del futuro è già qui ed è costato 325milioni

Il nuovo aereo da 325 milioni offre una serie di comfort come camere da letto, uffici, sala fitness e discoteca.

L’aereo, nuovo di zecca, è stato costruito dalla compagnia tedesca Lufthansa, ed è un vero e proprio yacht del cielo.

Il mezzo di trasporto d’ultima generazione è comodamente abitabile ed è stato progettato per viaggi privati e voli a lungo raggio.

L’aereo del futuro costato 325 milioni

Lufthansa lo ha definito un hotel volante, poiché vanta tutti i comfort e le comodità caratterizzate da un albergo a 5 stelle. Oltre ai classici elementi degli aerei progettati per vivere un’esperienza di volo, l’aeroplano possiede stanze, camere da letto, bagni, uffici e sale conferenza. Inoltre, per provare un’esperienza ultracomoda, è dotato di sale fitness, una pista da ballo e un’area spa per rilassarsi.

“Vi mostriamo una varietà di nuove idee. Potete portare con voi, a bordo, tutte le vostre attrezzature speciali. Non importa se si tratta di un’auto, di un fuoristrada, di una wingsuite, di una cantina, di un laboratorio di esplorazione o anche di una sala medica di emergenza o di qualsiasi altra cosa possiate sognare“. Queste sono le parole sulla nota stampa di Lufthansa.

Tutte le cabine sono state progettate integrando l’esclusivo sistema di proiezione a soffitto progettato dall’azienda Diehl Aerospace, esclamando di aver creato un interno mozzafiato che sfrutta tutto il potenziale della tecnologia per una cabina VIP e, per la prima volta, si può provare una varietà di atmosfere nel jet privato a seconda dell’ umore e dell’occasione.

Il sistema anima numerose superfici dell’aereo trasformando l’involucro delle cabine in rotte immaginifiche da percorrere in volo. A tutto ciò si aggiunge un balcone, ossia una specie di campo base open air da cui ammirare l’orizzonte sugli aeroporti a un’altezza di circa quattro metri. L’aereo è stato progettato per ospitare dagli 8 ai 12 passeggeri.

All’occorrenza, l’aereo è anche customizzabile, cioè la sua planimetria può plasmarsi grazie a nuove disposizioni creative, arrivando ad ospitare più passeggeri e soddisfare esigenze inaspettate.

“Abbiamo scelto l’Airbus Corporate Jet ACJ330 come piattaforma. Essendo un classico aereo widebody, offre spazio sufficiente per un gran numero di nuove idee di cabina. Tuttavia, questo layout può anche essere facilmente trasferito in qualsiasi altro aereo widebody come un Airbus A350, il Boeing 787 o 777″. Queste sono le dichiarazioni dell’azienda.

L’aereo è stato presentato al recente Dubai Airshow ed il suo costo si aggira intorno a 325 milioni di dollari.