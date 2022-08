Inizio settimana in salita per 3 segni zodiacali: la fortuna sembra non esser dalla vostra

La prima settimana di agosto è già passata, e il nostro oroscopo ci dice che 3 segni zodiacali non avranno la fortuna dalla loro parte. Vediamo chi sono.

Inizio settimana in salita per 3 segni del nostro zodiaco, e il nostro oroscopo è pronto a svelarci di chi si tratta.

La prima settimana del mese più estivo dell’anno, e possiamo dire anche l’estate più calda, è già finita. Eccoci quindi a vedere cosa ci dice l’oroscopo per oggi lunedì 8 agosto.

Lunedì 8 agosto, ecco i segni che dovranno faticare

Agosto è iniziato, e già la prima settimana è passata. Speriamo per voi che siate già in vacanza, o che le tanto attese ferie stiano per arrivare.

Che la giornata di oggi sia in salita per alcuni segni potrebbe non essere una sorpresa, se pensiamo che proprio in questa giornata, nel 1974, il presidente statunitense Richard Nixon annunciò il suo abbandono per via dello Scandalo Watergate.

L’8 agosto sono nati molti personaggi famosi, tra i quali la giornalista Lucia Annunziata, l’ex Premier (ora leader del Movimento 5 Stelle) Giuseppe Conte, il produttore cinematografico Dino de Laurentiis, il grande Dustin Hoffman, e il campione di tennis Roger Federer.

I nati in questa data sono sotto il segno zodiacale del Leone, e sono molto perfezionisti, con il naso un pò all’insù, ma in particolare sono pieni di energia e talento; il carattere così estroverso, li aiuta ad avere sempre buone relazioni e a farsi apprezzare dalle persone intorno.

L’oroscopo di oggi, 8 agosto, vede alcuni segni un pò sottotono, con la dea bendata che guarda decisamente da un’altra parte. Vediamo di chi si tratta.

L’Ariete ha bisogno di forze e pazienza per rimettere in ordine alcune questioni personali che da tempo ha bisogno di risolvere. Ma a quanto sembra dagli esperti di oroscopo, la pazienza è la virtù di cui c’è maggiormente bisogno in questa giornata. E questo vale anche per il Sagittario, al quale le stelle consigliano di tenere la costanza necessaria per cambiare le cose.

Gli amici dell’Acquario devono particolarmente tenere duro per tutta la giornata, soprattutto per quanto riguarda l’ambito del lavoro, dove la grande produttività e costanza degli ultimi tempi certamente ripagheranno dei sacrifici.

La sfortuna attacca l’amore per gli amici dei Pesci. Per quanto riguarda soprattutto chi è già in coppia, il momento è particolarmente delicato, a causa della distanza del partner che provoca molte insicurezze. Le stelle consigliano pazienza, e soprattutto di non affrettare nessun tipo di decisione. Quando le cose non vanno per il verso giusto, è sempre meglio rimandare le decisioni prese troppo “di pancia”.