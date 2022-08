Antonella Clerici felice in vacanza ma poi tutto cambia: “Sei come la Ferilli” e piovono offese

Antonella Clerici ha postato un video sui suoi social, ma la sua felicità dura poco. “Sei come la Ferilli”, tuonano alcune offese. Vediamo cosa è successo.

La celebre conduttrice è in vacanza, e sta postando sul suo profilo Instagram dal luogo di villeggiatura.

Antonella Clerici è una delle conduttrici italiane più amate, il classico personaggio che entra nelle case di tutti per allietare giornate e serate speciali.

Il video su Instagram e le offese dei followers

La conduttrice di Legnano in questi giorni si trova in vacanza in Francia, e sta postando le immagini da una delle zone più belle, la Normandia.

Antonella Clerici è una delle conduttrici di maggior esperienza della tv italiana, sulla cresta dell’onda da anni, e molto amata dal pubblico. Antonellina, come è stata ribattezzata da tutti, ha mantenuto lo sprint degli inizi della carriera, quando si è affacciata alla tv nella trasmissione sportiva Dribbling.

Da quel momento la carriera della sorridente conduttrice è volata alta, con libri, premi e format all’attivo difficili da contare. Antonella ha condotto anche il Festival di Sanremo, ma negli ultimi anni è stata sulla cresta dell’onda grazie alla trasmissione di pranzo in casa Rai, “La Prova del Cuoco”.

La Clerici, già mamma di Maelle, la figlia avuta dalla relazione con Eddie Martens, da cinque anni è fidanzata con Vittorio Garrone, che secondo i rumors in rete, sembra vicino a farle la fatidica proposta di matrimonio. Intanto la conduttrice si sta godendo le vacanze in Francia, nella bellissima cornice della Normandia.

Nei giorni scorsi Antonella sui social è apparsa assieme ai colleghi Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi, incontrati per caso tra i mercatini francesi. Il simpatico incontro è stato postato dai protagonisti del programma di Real Time “Cortesie per gli ospiti” assieme all’attore Luca Calvani, dedicato al bon ton a tavola. Csaba e Valbuzzi, molto amici anche fuori dal set, stanno trascorrendo alcuni giorni con le rispettive famiglie in Normandia.

Ed è proprio il meraviglioso panorama di una delle regioni più affascinanti della Francia, a fare da sfondo al video postato da Antonella Clerici con un saluto veloce ai fans. “Questo è il cielo della Normandia”, dice Antonella nel video, che è stato subito riempito di commenti da amici vips e followers. Tra questi, alcuni commenti si sono focalizzati sul viso della conduttrice.

“Anche lei con gli zigomi gonfi alla Ferilli!”, ha commentato senza filtri un follower, seguito da “Vero, si è gonfiata pure lei”. “…il miglioramento ci sta ma così davvero si rischia l omologazione“, ha commentato una follower, mentre un altro commento tuona diretto: “Non la riconosco più”.