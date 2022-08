E’ la casa più cara d’America, sai quanto costa? Scoprilo perché sta per andare all’asta

La casa più costosa d’America è in vendita e sta per andare all’asta per una cifra completamente folle.

“The One” è il nome della residenza privata più grande del mondo ed anche la più costosa, ed oggi è in vendita all’asta.

L’Aaron Kirman Group at Compass e la Williams & Williams at the Beverly Hills Estates stanno collaborando alla quotazione, insieme a Concierge Auctions, l’ente gestore dell’asta.

Il costo della residenza privata d’America

“The One” è situata nell’elegante quartiere di Bel Air a Los Angeles, è una proprietà di 105.000 piedi quadrati e all’inizio del prossimo anno verrà messa all’asta per l’incredibile cifra di 295 milioni di dollari. Le offerte si terranno sulla piattaforma online di Concierge Auctions.

Se la proprietà sarà venduta al prezzo richiesto, sarà la casa più costosa mai venduta nel Paese e il più grande acquisto online di sempre, anche se il picco di prezzo è arrivato sino a 500 milioni di dollari.

L’edificio è stato costruito dallo sviluppatore Nile Niami di Crestlloyd LLC, ma non essendo mai stata abitata, è stata messa sotto protezione fallimentare. Inoltre, “The One” è situata su 3,8 acri e grazie alla sua posizione elevata, permette una vista panoramica sull’Oceano Pacifico, sul centro di Los Angeles e sulle montagne di San Gabriel.

“È situata sul miglior promontorio di una delle città più costose del mondo, a un passo dal cielo. La casa principale è circondata su tre lati da un fossato e si estende per 105.000 piedi quadrati. La sola camera da letto principale è di 5.500 piedi quadrati e ha un patio con piscina e vasca idromassaggio che si affaccia sulla città“. Queste sono le parole del progettista.

Nella casa vi sono un nightclub, un salone di bellezza, una spa con stanze per trattamenti multipli e due saune, oltre a uno sky deck di 10.000 piedi quadrati, una pista da corsa all’aperto di 400 piedi con una vista sulla città e un teatro Dolby Digital con più di 40 posti.

Per chi ama lo sport, “The One” dispone di una pista da bowling a quattro corsie, un campo da golf, una palestra all’avanguardia con attrezzature Technogym ed un campo da tennis, ma anche una cantina da 10.000 bottiglie e un garage che può ospitare oltre 30 auto.

L’immensa abitazione, infine, offre una grande piscina a sfioro su tre lati, un cortile con palme fino a 30 metri, dieci bar tra interno ed esterno, una cigar lounge e una biblioteca a due piani con balcone.