Lei vuole farlo, lui no: la notte bollente si trasforma in una tragedia

Una storia incredibile che finisce in tragedia, ha visto protagonisti una coppia. L’uomo ha rifiutato le avances della moglie, che non l’ha presa affatto bene.

Non è la prima volta che per motivi legati al sesso, una coppia vive momenti di tensione anche altissima. Vediamo cosa è accaduto ad Ancona.

La vita a due non è mai facile, si sa, e gli equilibri sono spesso instabili e difficili da gestire. Accade ogni giorno che questioni piccole o grandi mettano a rischio la tranquillità della coppia.

Il caos nato da un rifiuto

Il fatto è accaduto pochi giorni fa a via Scrima, ad Ancona, come riportato da Ancona Today. Gli inquilini dello stabile sono stati costretti a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine a causa degli schiamazzi e non solo.

Le urla provenivano dall’appartamento di una coppia, e a quanto raccontano i testimoni, sono stati visti volare degli oggetti dalla finestra della casa. Vista la situazione fuori controllo, e preoccupati dal baccano e gli oggetti lanciati in strada, i cittadini sono stati costretti a chiedere l’intervento delle volanti. Il fatto si consumava alle 23 passate.

La storia sembra sia stata causata dallo stato di ebbrezza in cui riversava la donna, che in casa con il marito, ha preteso da lui un rapporto sessuale che però l’uomo ha rifiutato. La donna, al no del marito, ha iniziato ad urlare ed insultare l’uomo. Alle urla si è unito il lancio di oggetti dalla finestra.

Il marito è stato trovato in strada dalle forze dell’ordine. All’arrivo delle volanti, la donna era ancora in evidente stato di ebbrezza, ed ha confermato il racconto del marito, specificando però di non essere andata oltre l’aggressione verbale.

Sul posto nel frattempo era arrivato anche il 118 al fine di verificare le condizioni di salute della donna, che a sua volta ha però rifiutato le cure. Gli operatori, secondo i racconti, si sarebbero comunque fermati a parlare con la donna per cercare di tranquillizzare la situazione che era ormai degenerata, invitando con l’occasione la signora a moderare l’uso delle sostanze alcoliche che come si sa, sono causa di molti problemi che possono portare anche a situazioni tragiche.

L’uomo ha deciso di abbandonare l’abitazione dove abitava con la moglie, trascorrendo la notte ospite di un conoscente, ma non ha voluto sporgere alcuna denuncia nei confronti della coniuge. La storia ha dell’incredibile, e mette luce sul problema dell’alcool e delle sue conseguenze.