“Maria De Filippi? Un’ opportunista!” Parola dell’ex protagonista di Uomini e Donne

Nostra Regina Maria, conduttrice e ideatrice indiscussa delle trasmissioni con più audience del nostro Paese, è sotto pesanti accuse da parte di uno degli ex tronisti over, che l’ha pesantemente attaccata sui media.

Maria De Filippi, conduttrice di “Uomini e Donne”, è stata criticata ed attaccata da un suo ex tronista, diventato famoso ed anche fra i più influenti all’ interno dello show, che non ha risparmiato neanche disapprovazione sulla trasmissione stessa.

Chi è il tronista in questione?

Il personaggio al centro delle polemiche è uno dei tronisti che hanno riscosso più successo e con più influenza all’ interno del programma di Maria De Filippi, l’ uomo più chiacchierato e discusso nonché corteggiatore di una delle storiche signore con cui ha anche avuto una relazione, si tratta di Giorgio Manetti.

Giorgio Manetti è un imprenditore, manager dell’ azienda “Giorgio Manetti Lifestyle”, nonché personaggio televisivo anche molto seguito sui social, grazie al programma cui ha partecipato “Uomini e Donne”. La sua storia con Gemma Galgani è durata circa nove mesi, poi naufragata probabilmente perché non c’era amore da parte di lui nei confronti della donna. Ha dichiarato in un’ intervista che, per lui era soltanto un ‘amicizia mentre lei era molto presa.

Nella trasmissione, il Manetti era molto attivo e per i suoi modi di fare, per il suo spirito libero, gli era stato attribuito il soprannome di “Gabbiano“, proprio perché non riusciva o non voleva fermarsi con nessuna donna in un rapporto stabile.

In seguito a quella esperienza, l’imprenditore fiorentino ha deciso di lasciare sia il programma che il mondo dello spettacolo e tornare alla sua vita di sempre, senza riflettori. Giorgio Manetti, in una delle varie interviste, ha raccontato di aver fondamentalmente lasciato il programma perché si è sentito preso di mira; forse questo è stata la causa scatenante per cui ha preso la decisione di lasciare il trono.

Manetti avrebbe usato nei confronti della ex, Gemma Galgani, parole molto forti descrivendola come una donna che usa la sua popolarità per inveire e calpestare chiunque. A questo ha aggiunto che questi comportamenti fanno molto comodo alla conduttrice, accusandola di infischiarsene di questi atteggiamenti.

Infatti, l’uomo sostiene che, a Maria De Filippi non interessano i sentimenti delle persone che partecipano allo Show, ma tutto fa brodo se è per il bene della trasmissione. Questo significa che se Gemma o chi per lei rimane lì a lungo e crea scompiglio fra i tronisti, l’ importante è che se ne parli. In fondo Maria ha ideato questa trasmissione per fare puro intrattenimento e non per fare cultura.

Certamente molti fan della trasmissione e di Maria non hanno gradito queste affermazioni dell’ ex tronista e si sono schierati dalla parte della conduttrice. Diciamo pure che Manetti, essendo già molto popolare, ha voluto alzare l’ asticella per farsi ancora un pò di pubblicità e far parlare di se prima di rientrare in scena, sembra, nella prossima edizione del “Grande Fratello“. D’ altra parte Manetti è un manager affermato e sa bene quanto ritorno ci sia dalla notorietà, magari non gli dispiace affatto tornare sotto i riflettori, non ci resta che aspettare il suo ritorno!