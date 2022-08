Tre segni zodiacali stanno per versare calde lacrime: brutte notizie si profilano all’orizzonte

Eccoci arrivati al nostro incontro quotidiano con l’oroscopo! Oggi andiamo a vedere cosa ci dicono le stelle per questo martedì 9 agosto.

Il caldo non accenna a calare, e mentre speriamo che siate in vacanza, mettetevi comodi e vediamo cosa ci dicono le stelle per questa ennesima giornata rovente.

I nati il 9 Agosto sono del segno zodiacale del Leone e il loro Santo Protettore è Santa Teresa Benedetta della Croce. I nati in questo giorno sono persone autoritarie e perspicaci.

Oroscopo del 9 agosto, brutte notizie per questi segni

Coloro che sono nati in questo giorno, sono spesso coinvolti negli aspetti decisionali della vita, e le persone intorno a loro tendono a chiedere consigli ed aiuto.

Il 9 agosto sono nati molti personaggi importanti, tra i quali ricordiamo il grande Enzo Biagi, lo scrittore e alpinista Mauro Corona, gli attori Barbara De Rossi e Eric Bana, Filippo Inzaghi e l’indimenticabile Whitney Houston.

Vediamo però la giornata di oggi come si prospetta secondo gli astri. In particolare per alcuni amici segni, questo martedì non sarà per niente soleggiato, ma dovranno fare molta attenzione perché le stelle non sembrano stare dalla loro parte. E allora vediamo cosa ci dice il nostro oroscopo quotidiano, leggete con molta attenzione!

Nella giornata di oggi, ci sono 3 segni in particolare che sono davvero sottotono. In questo afoso martedì, il punto in comune che sembra essere il filo conduttore di tutti i problemi, si chiama fretta. Si dice che la fretta sia una cattiva consigliera, ed oggi più che mai è vero. Vediamo perché.

I 3 segni che oggi faticheranno le sette camicie sono l‘Acquario, i Gemelli e il Sagittario. Gli amici dell’Acquario stanno vivendo ore di agitazione, e si trovano in uno stato d’ansia dovuto principalmente a problemi in famiglia. Il consiglio è calma e sangue freddo.

Anche i Gemelli nella giornata di oggi hanno alcune questioni da risolvere, che toglieranno un pò di leggerezza; anche qui, però, la fretta non aiuta, occhio ad agire d’istinto!

Gli amici del Sagittario hanno più di tutti bisogno di pensare, riflettere con calma su una questione personale. Il consiglio delle stelle è di non fare le cose in maniera affrettata, e di prendere in considerazione tutte le opzioni prima di prendere una decisione. Il rischio è di fare uno sbaglio di cui ci si potrebbe pentire.

Piccolo consiglio anche per lo Scorpione: non farsi prendere dal nervosismo è importante, ma soprattutto evitare di lamentarsi aiuterà a non dare peso ai problemi.