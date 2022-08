Scrive una lettera di addio per testare la reazione del fidanzato: a rimanere spiazzata però è lei

Una donna scrive una lettera d’addio per vedere come sarà la reazione del fidanzato, ma è lei a restare senza parole. Ecco cosa è successo.

La storia ha dell’incredibile, eppure è vera. Tutto è nata da un’idea di una donna, curiosa di come potesse reagire il compagno ad una brutta notizia.

Comunicare la fine di una storia d’amore al proprio partner deve essere senza dubbio uno dei momenti più difficili in assoluto per una persona. Ma c’è chi lo ha fatto per scherzo.

“Ti lascio”…ma non sa cosa l’aspetta

Dire a qualcuno “E’ finita”, non è per niente facile. Ma c’è chi, come la protagonista di questa storia, ha scelto di farlo ma senza nessun fondamento reale.

Una donna, piena di dubbi perché vedeva la sua relazione perdere la passione, decide di testare la reazione del fidanzato alla notizia che lei lo vuole lasciare. E per farlo scrive una lettera d’addio che lascia sulla scrivania della camera da letto. Per vedere la reazione del compagno, decide di nascondersi sotto il letto.

Al rientro in casa, l’uomo trova la lettera e la legge. Ma qui arriva il colpo di scena. Terminato di leggere le parole con cui la fidanzata gli comunicava che non aveva più intenzione di continuare la loro relazione, l’uomo prende il telefono e fa una chiamata.

“Ciao tesoro, preparati perché sto arrivando da te. Quel manichino finalmente ha capito che la stavo ingannando e che non la amavo più. Finalmente mi ha lasciato. Mi ha scritto una lettera d’addio ed è andata via da casa. Quella relazione è stato l’errore più grande della mia vita. Ora sono così felice di essere libero. Vorrei averti conosciuta prima. Ti amo, a presto“, lasciando quindi intendere che stesse parlando con un’altra donna, evidentemente la sua amante.

La donna resta chiaramente spiazzata dalla reazione del fidanzato, che ovviamente non avrebbe mai immaginato di poter ascoltare. L’uomo, nel frattempo, aveva preparato la valigia per andare via di casa. Uscita dal nascondiglio in lacrime, la donna trova un altro biglietto lasciato sopra la lettera che aveva scritto al fidanzato “Hey buffona, la prossima volta che vuoi farmi uno scherzo, devi assicurarti che i piedi non siano in bella vista. Mentre leggevo li ho visti sbucare dal letto. Adesso vado a comprare la cena per stasera. A dopo amore mio“. Insomma, “chi la fa l’aspetti”, si dice in questi casi. Ma possiamo anche dire “tutto è bene quel che finisce bene!”.