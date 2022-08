“Sta fingendo la sua gravidanza”: la polemica travolge la stella della musica

Uno scoop incredibile su una delle stelle più brillanti del panorama musicale mondiale! Dichiarazioni a dir poco sconvolgenti di persone molto vicine alla star che è stata travolta dalle polemiche.

Dichiarazioni ed insinuazioni sulla gravidanza di questa star a dir poco sgradevoli l’ hanno travolta. Tutta la stampa mondiale ha scritto su di lei in un momento così importante della sua vita e quella del suo compagno.

La conosciamo tutti, è una delle icone più influenti del panorama pop della musica mondiale; bellissima ed amatissima da tutti, questa donna riesce a dare sempre il meglio di se, sia professionalmente che nella vita privata. Parliamo di una delle star più seguite del mondo della musica internazionale.

Chi è la cantante in questione?

L’artista di cui stiamo parlando è Beyoncè. La donna aveva dato la lieta notizia di aspettare un bimbo dal marito Jay-Z negli MTV Video Music Awards scatenando la curiosità e la felicità di tutti i suoi fan, ma questa gravidanza ha rischiato seriamente di diventare un incubo per Beyoncé e suo marito. Ma come può una notizia così bella diventare un incubo mediatico ?

Tutto è scaturito da un filmato che è stato diffuso su You Tube, dove la cantante era ospite di un programma australiano, Sunday Night; in questo video si vedeva chiaramente che, mentre Beyoncè si accomodava su una poltrona per essere intervistata, il suo vestito si afflosciava proprio sulla pancia. Le prime polemiche scoppiate sono state quelle di una “Finta pancia”, indossata dalla cantante per fingere la gravidanza.

Purtroppo a rincarare la dose di malignità sul suo conto, è stata la cugina che ha dichiarato ai media che quella pancia, mostrata con orgoglio dalla cantante, durante la presentazione nei VMA, era falsa! Beyoncè in quella occasione aveva annunciato la sua prima gravidanza condividendo la sua gioia e quella del marito, con tutto il pubblico presente.

Al principio, le polemiche avevano preso il sopravvento, diverse persone l’ accusavano di voler prendere un utero in affitto per non sopportare lo stress cui si va incontro durante i nove mesi e, per non modificare il suo aspetto fisico, ma poi l’ arcano è stato svelato e tutto si è chiarito a favore della popolare star. Beyoncè ha svelato che, il vestito che le avevano fatto indossare durante l’ intervista in questione, era per una taglia di gravidanza al nono mese, quindi molto più ampio della sua taglia in quel momento in quanto era nei primi mesi di gestazione.

La cosa più triste, aveva dichiarato la cantante successivamente in una delle interviste, è stata che proprio la sua famiglia, nella persona della cugina, l’ aveva usata per creare un grosso scandalo e guadagnare soldi. Inoltre, ha risposto pubblicamente alle accuse definendole ridicole, false e stupide. In occasione di un’altra intervista al magazine “Harper’s Bazaar“, aveva aggiunto che arrivata a questo punto della sua vita, non si preoccupa più dei giudizi delle persone ma vive facendo quello che la rende felice.

La cantante inoltre si è ben difesa dalle malelingue lanciando una linea di abbigliamento per future mamme! La linea è stata creata con sua madre, Tina Knowles per il brand “House of Dereon” di proprietà della cantante stessa.