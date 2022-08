Tre segni zodiacali baciati dalla Dea Fortuna oggi vedranno un sogno diventare realtà

Oggi seguiamo la Dea Fortuna! Il nostro oroscopo parla chiaro: tre segni zodiacali potranno vedere un sogno diventare realtà. Vediamo di chi si tratta.

Siamo arrivati a mercoledì 10 agosto, e puntuale come sempre arriva il nostro oroscopo. Siete in vacanza? allora mettetevi comodi e leggiamo insieme cosa accadrà.

Oggi mercoledì 10 agosto, la dea bendata sembra essere molto presente. A pochi giorni dal Ferragosto, stiamo vivendo un’estate davvero caldissima. Questa giornata sembra nascondere delle belle sorprese per alcuni segni.

Giornata fortunata, da prendere al volo!

Oggi 10 agosto, è la giornata dedicata a San Lorenzo. La notte appena passata è stata quella che ha dato il benvenuto a questo giorno speciale dell’estate, ma questa sera saranno molti i falò e le occasioni per rendere omaggio alla notte stellata per eccellenza.

I nati in questo giorno sono nati nel pieno dell’estate, e chissà se sarà un caso, ma sono definiti affascinanti ed attraenti. Insomma, pronti alla sfida e alla vittoria. Il pianeta simbolo dei nati oggi è proprio il Sole, ed i colori che li rappresentano sono il giallo e l’oro.

Questa notte si ripresenterà come tutte le estati con lo spettacolo delle stelle cadenti, le Perseidi. Secondo la leggenda popolare, le Persiadi sarebbero le lacrime versate da San Lorenzo durante il suo martirio. Oggi infatti, ricorre la celebrazione del santo martire cristiano, ucciso arso vivo su una graticola.

Da qui nasce la anche la tradizione di esprimere un desiderio ogni volta che si vede una stella cadente, nella speranza che Lorenzo ci aiuti a realizzarlo. E proprio oggi, anche la dea bendata sembra essere vicina ad alcuni segni in particolare. Curiosi?

Il Cancro ha la dea fortuna dalla sua parte oggi, proprio riguardo un importante progetto sul quale manca solo un accordo; oggi l’oroscopo ci dice che il momento sta arrivando, quindi non perdete di vista l’obiettivo. Forza e coraggio!

Amici dello Scorpione, se avrete pazienza, oggi i segnali di qualcosa che aspettate si vedranno, ma non buttatevi per avere tutto e subito. Le stelle consigliano di cavalcare l’onda di questo momento in cui la dea bendata è dalla vostra parte, soprattutto per chi vuole un cambiamento.

Coloro che sono nati sotto il segno del Toro, vedranno la dea bendata strizzare l’occhio e fare un bel sorriso. Il momento è propizio per buttarsi senza paura in nuove esperienze. In quale ambito? beh…questo lo saprete solo voi!