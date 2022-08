Veronica Peparini vuota il sacco: ecco i retroscena di Amici che nessuno ha mai visto

La coreografa Veronica Peparini ha vuotato il sacco, raccontando i retroscena della trasmissione Amici, dove ha lavorato fino alla scorsa edizione.

La maestra di ballo amatissima dal pubblico della trasmissione di Maria de Filippi, ha parlato apertamente, raccontando importanti aneddoti sul format.

Amici di Maria de Filippi è tra i format più seguiti della televisione italiana, dal quale sono usciti nomi importanti della musica e dello spettacolo come Emma, Alessandra Amoroso e Marco Mengoni.

Veronica Peparini, i retroscena dietro l’addio ad Amici

La nuova edizione di Amici 2022 non la vedrà tra i banchi della scuola più famosa d’Italia. Veronica Peparini, la maestra di ballo della trasmissione, spiega perché ha deciso di lasciare il format di Maria de Filippi.

La coreografa, amatissima dal pubblico assieme al compagno Andreas Muller (conosciuto durante la trasmissione di Canale 5), ha confermato tra le righe la scelta di non partecipare alla prossima edizione della scuola di Amici.

La Peparini, nel corso di un’intervista a Lorella Cuccarini (sua collega nella scorsa edizione di Amici) durante il programma Un caffè con…, si è raccontata a tutto tondo, spiegando al pubblico il suo pensiero attuale sulla scuola “Ho fatto talmente tante cose, anche con Giuliano e talmente tante coreografie, anche per il Serale. È stato come un rodaggio. Amici lo sai, è una macchina con tempi strettissimi. Una volta fatto Amici puoi fare tutto. Quindi per me è stato importante. Adesso montare una coreografia è stato importante, con i tempi stretti“.

Le parole della coreografa hanno fatto pensare che potrebbe non essere presente per sua scelta alla prossima edizione del programma di Maria de Filippi “Amici mi ha insegnato tantissimo, anche il rapportarmi con i ragazzi. Mi ha aiutato a capire che non erano miei e non li possedevo. Perché quando insegni fuori pensi che quei ragazzi sono i tuoi, ma in realtà poi non è così, ed è giusto che prendano la loro strada e si stacchino da te“.

I fans della Peparini, aumentati anche grazie alla storia d’amore con il suo ex allievo Andreas Muller, ora anche lui coreografo e ballerino, sono in attesa col fiato sospeso di vedere se troveranno qualcun altro al posto della maestra sui banchi della scuola più famosa d’Italia.

“Amici è stato importante, un passaggio importante anche per me“, è stata la frase della Peparini che ha messo in dubbio sul suo futuro nel programma. Qualunque sia la decisione, il futuro della maestra sarà come sempre pieno di successi.