Dopo Totti e Ilary un’altra amatissima coppia si dice addio: lui avrebbe già cambiato casa

Un’altra amatissima coppia, dopo Totti e Ilary, sembra si stia dicendo addio e lui avrebbe già addirittura cambiato casa.

Al momento si tratta solamente di indiscrezioni, ma sembra proprio che la coppia, amata da moltissime persone, si stia separando.

L’uomo, infatti, avrebbe addirittura già cambiato casa, alimentando le voci di un possibile divorzio imminente.

La coppia si separa dopo 22 anni di matrimonio?

Dopo la separazione tra Totti ed Ilay Blasi, anche Claudio Amendola e Francesca Neri stanno vivendo uno dei momenti più bui della loro storia d’amore. Infatti, la storia della coppia sembrerebbe essere arrivata alla fine dopo 22 anni di matrimonio.

L’attore, pochi giorni fa, è stato visto a cena da solo con il figlio Rocco senza la presenza della moglie Francesca, sollevando qualche perplessità sulla loro relazione. Inoltre, l’attrice ha avuto un periodo molto difficile recentemente, causato da una malattia improvvisa ossia la cistite interstiziale cronica.

“Non era scontato che Claudio mi stesse vicino, vedevo la sua difficoltà e anche la sua impotenza. Ho pensato fosse giusto allontanarmi, ma per il loro bene. Non ero nella condizione fisica di andarmene, ci ho provato. A tratti aspettavo che andasse via lui, però non ha mollato. Lui mi ritrova sempre, come io faccio con lui“. Queste sono le parole di Francesca a Verissimo.

In precedenza anche Amendola aveva parlato della malattia della moglie, spiegando i momenti più complicati per la coppia ma soprattutto per lei.

“Mia moglie Francesca ha una malattia, un dolore fisico enorme. Non ha una malattia chiara, ma ha una difficoltà nel vivere le sue giornate. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene. Ne ha parlato nel suo libro che presenterà presto. L’ho letto e ho pianto tanto. Ha grande intelligenza e coraggio. Il racconto che fa dei suoi ultimi anni di vita è coraggioso“. Queste sono le dichiarazioni dell’attore romano sempre a Verissimo.

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono conosciuti set del film “Le mani forti”. L’amore tra i due ha trovato il suo culmine nel 1999 con la nascita di Rocco, primo per Francesca e il terzo per Claudio, mentre nel 2010 la coppia decise di sposarsi nella favolosa cornice di New York.

Amendola sarà protagonista della prossima stagione televisiva con la fiction Il Patriarca su Canale 5, uno dei titoli più attesi, poiché lo vede coinvolto anche nei panni di regista. Accanto a lui torna Niccolò Centioni, che nella serie I Cesaroni interpretava suo figlio Rudy.