Il costume intero dell’estate non è di qualche influente ma di un’esperta di bon ton

Il costume dell’estate è intero, e incredibilmente non è indossato da un influencer come ci si aspetta, ma da una esperta di bon ton.

Estate è tempo di vestiti leggeri all’aria aperta, mare, piscina e costumi. La moda di questa stagione vede un costume intero tra i più apprezzati. Vediamo chi lo indossa.

Il modello dell’estate in fatto di costumi è senza dubbio molto chic, con disegni floreali colorati ma delicati.

Csaba dalla Zorza, il suo costume conquista tutti

Contrariamente a ciò che si può pensare, quest’estate il trend in fatto di costumi lo detta una esperta di bon ton e scrittrice. Niente influencer, quindi, ma una signora “ossessionata” dalle buone maniere.

“Costume intero o bikini? Questo è il dilemma allo specchio. perchè non siamo mai visti come ci vediamo noi stessi, vero? Io amo il bikini, ma mi vedo meglio con i costumi interi. Quindi ho messo in valigia un numero equivalente degli uni e degli altri. Parto da qui – con un intero a fiori, fotografato allo specchio nella mia stanza toile de jouy arancio. Più francese di così”, ha scritto Csaba nella didascalia sotto la foto postata sulla sua pagina Instagram.

Csaba dalla Zorza è la signora del bon ton in Italia, famosa per la sua partecipazione come giudice insieme a Luca Calvani e Roberto Valbuzzi nella trasmissione Cortesie per gli Ospiti, ma anche per i suoi format che parlano di cucina e bon ton.

Csaba è una scrittrice di libri di lifestyle e di cucina (si è diplomata alla prestigiosa scuola francese Le Cordon Bleu), e da poco ha preso la guida della rivista Marie Claire Maison in qualità di Direttore. E ora Csaba è anche la signora dei costumi.

Seguitissima sul web e non solo, Csaba è vista come una vera e propria icona di stile, e i vestiti e accessori che indossa sono sempre apprezzati dai followers che chiedono consigli e informazioni. La regina del bon ton è da sempre una fan dei costumi interi, che da anni indossa durante il periodo estivo “Tengo il bikini per qualche tuffo al mare la mattina presto o la sera“, scriveva dalla Francia già nel 2017.

Il costume che indossa Csaba nelle foto di questi giorni di vacanza in Normandia, è un modello molto chic e allo stesso tempo molto femminile, con uno scollo a V davanti, e una scollatura dietro la schiena. Csaba ama indossare il costume intero anche in tinta unita, in particolar modo in nero, colore dell’eleganza per eccellenza.