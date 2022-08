L’isola dei famosi sotto accusa: svelato il cachet a dir poco stellare di uno dei vip

L’ isola dei Famosi è il Format che ancora detiene il primato sui reality show. E’ un programma di grande successo ed ambito da molti personaggi per i i cachet che offre. Ma c’é qualcuno, che di fronte a cifre stratosferiche, rifiuta la partecipazione.

C’è un personaggio, a tutti molto noto, che viene continuamente corteggiato per partecipare ai vari reality. L’ Isola dei Famosi, il format dei reality più seguito, gli ha offerto una cifra da capogiro che lui ha rifiutato rilanciando una cifra.

Qualche tempo fa anche sua figlia ha rifiutato al partecipazione al GF Vip 7, da qui il nostro personaggio famoso ha preso, come si suol dire, la palla al balzo, per parlare del compenso da lui rifiutato.

Chi è questo Vip sfrontato?

Il nostro Vip è un personaggio noto a tutti non solo per la sua straordinaria cultura ma anche e forse soprattutto per i suoi comportamenti fuori dall’ ordinario ed il suo linguaggio colorito, che lo hanno reso famoso: Vittorio Sgarbi.

Sgarbi si è risentito con la figlia, per non aver accettato la partecipazione al GF Vip in quanto sostiene che, una ragazza della sua età avrebbe guadagnato senza alcuno sforzo, una cifra non da poco! Per quanto lo riguarda invece, lui è già un personaggio di grande fama quindi, può permettersi di rifiutare certe cifre, sebbene invidiabili, e quindi concedersi di rilanciare la posta.

Al Reality si aspettavano che di fronte ad un cachet di 400 mila, successivamente raddoppiato a 800 mila, il nostro caro Professore avrebbe accettato; le cose non sono proprio andate così, infatti Sgarbi non solo ha rifiutato la cifra ma ha rilanciato. Il periodo risale all’ anno in cui L’isola dei famosi ha visto vincitrice dell’ edizione Vladimir Luxuria.

Dopo la proposta di partecipazione con quell’altissimo cachet, seguita dal rifiuto, Sgarbi ha chiesto 2 milioni ma era pronto a chiudere il contratto di partecipazione a 1 milione e 600 mila euro in quanto in quel periodo, aveva bisogno di guadagni facili ed immediati. Ne offrirono 800 mila quindi non se ne fece nulla. Molte persone, dichiara Vittorio Sgarbi, sono disposte ad accettare anche 300 mila euro senza contrattare, ma meglio andare li piuttosto che guadagnare in altri modi.

Sgarbi cosa ne pensa dii questi reality?

Vittorio Sgarbi a questa domanda ha semplicemente risposto che partecipano a questi Format personaggi che hanno bisogno di riprendersi un po’ di popolarità o hanno bisogno di fare cassa in modo facile. L’idea di questo programma alla base può anche essere interessante ma gli argomenti, che spesso vengono trattati, sono poco interessanti e di basso livello.

Sgarbi comunque sarebbe stato un grande concorrente e sicuramente avrebbe fatto una grande audience ma, ribadisce il nostro vip, che non scende a compromessi sul cachet, con tutti gli impegni che ha nella politica come Sindaco, Assessore e Deputato, il suo tempo è denaro e non può e non vuole svenderlo!