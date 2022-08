Riconosci questa bambina? Biondissima, bellissima ma, soprattutto, è il clone della famosa mamma

I figli spesso somigliano ai genitori, ma altre volte no. In questo caso, la bambina è il clone della mamma famosa, bionda e bella come lei.

Sono molti i personaggi famosi che fanno conoscere pubblicamente i propri figli, e il pubblico non può non notare le eventuali somiglianze, come in questo caso.

L’avvento di internet ha dato la possibilità di comunicare a un’ampia fetta di pubblico le notizie. L’arrivo dei social, poi, hanno cambiato il trend, e reso possibile condividere anche la vita privata, ed ogni notizia, video o foto in maniera autonoma.

Mia, il clone di mamma Bianca

I social network hanno rivoluzionato internet e la vita di milioni di persone. Ognuno ha accesso alle pagine e notizie di altri, ma può altrettanto decidere di aprire un profilo dove postare momenti privati e professionali.

Moltissimi personaggi famosi hanno ormai la loro pagina sui social network, ed ognuno decide a quale dare più spazio e dove postare contenuti per i fans. C’è chi preferisce la pagina ufficiale Facebook, ma sempre più personaggi utilizzano Instagram e TikTok.

Twitter è poco utilizzato dai vips, che preferiscono gli altri social, tra i quali Instagram se la batte con TikTok per la pubblicazione di contenuti virali, video soprattutto. Le stories, dirette e Reels, sono i mezzi più usati dai vips per comunicare con i loro followers.

Tra questi c’è la modella Bianca Balti, la modella italiana da anni trasferita a Los Angeles, ed una delle più apprezzate nel mondo fashion. Classe 1984, la Balti è una modella internazionale, ed ha due figlie femmine, Mia e Matilde. Quest’ultima è la primogenita, avuta dal fotografo Christian Lucidi quando aveva 23 anni, e vive a Parigi.

La seconda arrivata è Mia, nata nel 2015 dalla relazione, anch’essa terminata, con l’ex compagno Matthew. Mia e la mamma sono due gocce d’acqua, è bionda e bellissima come la mamma, e le sue foto sono cliccatissime e apprezzate dai fans della modella.

Mia è la fotocopia della mamma, ed è molto presente sulla pagina Instagram di Bianca, che ama condividere con i followers alcune immagini della piccola, in situazioni private e molto dolci e divertenti. Gli occhioni azzurri e i capelli biondi della figlia più piccola della modella, ricordano moltissimo la mamma, e nelle foto pubblicate sui social sembra avere davvero un carattere simpatico ed estroverso. Mia è protagonista di molti selfie con la mamma famosa, che la ritrae in momenti della loro vita privata.