Sai quanto guadagna Salvatore Aranzulla, colui che online ha una risposta a tutte le nostre domande?

Salvatore Aranzulla ha una risposta a tutte le nostre domande, ma l’unico quesito senza riscontro è: quanto guadagna l’imprenditore?

Almeno una volta nella vita, tutti ci siamo rivolti a lui in un momento di difficoltà e quasi nessuno è rimasto deluso.

Ma la vera domanda che ci poniamo da un po’ di tempo a questa parte è: quanto guadagna effettivamente Aranzulla con il suo sito?

Il sito e il patrimonio di Aranzulla

Salvatore Aranzulla negli anni ha costruito un impero con il suo sito, dove trovare tutorial su come comportarsi con la tecnologia e non solo. Generalmente, in un giorno, il sito del blogger arriva sino ad un numero compreso fra le 700 mila e un milione di visite. I dati sono inequivocabili e confermano la grande fiducia degli utenti nei tutorial e guide firmati Aranzulla, nate fin da quando era in giovanissima età.

“Avevo 12 anni, ho iniziato a pubblicare su internet le risposte che davo ai miei amici, che venivano a casa mia e mi portavano i loro problemi con la tecnologia. Da allora ad oggi siamo arrivati a quasi 15mila articoli pubblicati. Il primo era “Come installare una stampante”. È ancora online, con qualche modifica nel tempo. Le informazioni vengono aggiornate sempre perché i problemi restano gli stessi, ma cambiano le soluzioni“. Queste sono le parole di Aranzulla a Radio Deejay.

Il sito di Aranzulla contiene una serie enorme di soluzioni ed aiuta moltissime persone a risolvere problemi di tecnologia difficili da comprendere o da risolvere. Persino lo stesso creatore, a volte, ne usufruisce.

“Anch’io vado sul mio sito per risolvere i problemi che ho con la tecnologia, quando non riesco a sistemarli da me. Aranzulla.it ha tantissime soluzioni pubblicate non solo da me, ma dai miei collaboratori che lavorano ogni giorno sugli articoli. Nemmeno io ho la risposta a tutti i problemi, quello che facciamo è andare a trovare persone molto competenti su singoli argomenti e dare loro la possibilità di pubblicare sul sito internet. Anche io sono il primo utilizzatore del mio sito“, continua l’imprenditore italiano.

Il fatturato nel 2021 di Aranzulla.it, il sito di Salvatore Aranzulla, è stato di 3,8 milioni di euro, un lusso che in pochi si possono permettere a 32 anni.

“Al trentesimo compleanno ho preso due settimane di pausa. Mi cullavo con l’idea di non lavorare più: potrei. Ma mi annoiai. In un giorno ho finito i miei libri di Agatha Christie, Netflix mi stufava. Ieri c’era un procedimento che richiedeva 68 minuti. Io e il mio programmatore lo abbiamo riprogrammato, ora ne impiega uno. Questa roba per me è meglio del sudoku“, conclude infine Aranzulla.