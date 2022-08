Ad Avanti un altro era la sexy poliziotta ma nessuno sa che è la cognata di un famoso conduttore

La ex sexy poliziotta di Avanti un altro, poche persone sanno, è la cognata di un famoso conduttore televisivo.

Nella trasmissione preserale di Paolo Bonolis, è stato impossibile non notarla nei panni di una bellissima poliziotta.

La bellissima Claudia Ruggeri, infatti, ha interpretato il ruolo di sexy poliziotta e, successivamente, quello di supplente nel programma di Avanti un altro.

Claudia Ruggeri cognata di un famoso conduttore

La showgirl italiana è cognata proprio di Paolo Bonolis poiché circa due mesi fa ha sposato Marco Bruganelli, fratello della moglie di Paolo, Sonia Brugarelli. I due coniugi hanno scelto la location di Bracciano, vicino Roma, per festeggiare il giorno più bello della loro vita.

Il matrimonio è stato curato personalmente dalla modella, ex poliziotta di Avanti un altro. La sposa ha indossato un vestito confezionato dall’atelier “Brutta Spose’” di Alessandra Ferrari, lo stesso che aveva realizzato l’abito della moglie di Paolo Bonolis e, come da tradizione, non poteva mancare il bouquet, caratterizzato da rose bianche e rosa.

“Per non stressarmi ho iniziato i preparativi con largo anticipo. Insomma, sto cercando di organizzarmi al meglio. Come tutte le donne che devono affrontare questo passo importante, ci metto tanto impegno“. Queste sono state le parole di Claudia al settimanale “Vip” prima del matrimonio.

“Sarà il mio compagno a decidere. Sono persone meravigliose. Sonia per me è come una sorella. Abbiamo un bellissimo rapporto. Paolo è stupendo e gli voglio un bene dell’anima. È un grande professionista, un uomo d’oro, abbiamo un’intesa perfetta anche quando siamo a lavoro in televisione“, continua la sposa, sulla domanda se Paolo e Sonia avrebbero fatto da testimoni.

Durante le nozze, Paolo Bonolis ha omaggiato la coppia cantando la celebre canzone “Stand by me’” di Ben E. King. Tra i tanti invitati anche due volti noti come il manager Lucio Presta e la moglie, nonché conduttrice, Paola Perego.

La destinazione del viaggio di nozze di Claudia e Marco è ancora ignota, ma è probabile che la coppia trascorra qualche settimana di ferie in compagnia di Bonolis e Sonia Bruganelli, come già avvenuto in passato.

Paolo Bonolis e Sonia Brugarelli si sono conosciuti circa 25 anni fa e sono sposati proprio da quel 1997. L’amore della coppia è sbocciato sul set della televendita di Tira e Molla, quando Sonia scoprì che era stato lui a volerla nuovamente dopo una prima chance. I due coniugi hanno anche 3 bellissimi figli di nome Silvia, Davide e Adele.