Conosci Meredith Mickelson? Scopriamo la nuova presunta fiamma di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini è il personaggio sportivo del momento, avrebbe una nuova presunta fiamma. Il suo nome è Meredith Mickelson. Vediamo di chi si tratta.

E’ il tennista che ha riportato entusiasmo negli italiani, ed è apprezzato non solo per le sue doti sportive. Berrettini è amatissimo anche dal pubblico femminile.

Matteo Berrettini è il personaggio del tennis italiano del momento. Il giovane romano, ha riacceso l’interesse nei confronti di questo sport, ed è amatissimo da appassionati e non.

Matteo Berrettini, ecco chi è la nuova fiamma

Il venticinquenne romano in questi giorni è un pò sottotono, a seguito della brutta prestazione nei Masters 100 di Montreal.

Allenato dall’ex top 100 Vincenzo Santopadre (insieme al tecnico federale Umberto Rianna), Berrettini viene da una serie di infortuni, ed attualmente occupa il dodicesimo posto in classifica.

Il tennista italiano è da sempre apprezzatissimo anche dal punto di vista estetico. Alto, fisico potente, bellezza tipicamente italiana, Matteo ha conquistato i cuori del pubblico femminile, sia appassionato di tennis che non. Il romano è infatti subito diventato protagonista anche fuori dal campo, testimonial pubblicitario e sulle copertine dei giornali.

Berrettini è stato anche invitato come ospite d’onore da Amadeus durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, dove è apparso bello ed elegantissimo. Ma per chi batte il cuore del bel tennista?

Matteo è stato sempre legato alla collega Ajla Tomljanovic, ma la relazione sembra essere terminata la scorsa primavera. Secondo i rumors, il campione attualmente si starebbe frequentando con Meredith Mickelson, una modella di tre anni più giovane.

Meredith, 23 anni, è nata ad Atlanta, in Georgia, ed è considerata una delle top model di punta in questo momento. L’americana ha iniziato la carriera di modella giovanissima, ed oggi è una delle testimonial più famose delle agenzie di moda Monster e Supreme.

Attualmente è famosa anche per essere testimonial di brand mondiali quali Calvin Klein e Blumarine, e sul suo canale ufficiale Instagram è seguita da quasi 3 milioni di followers. La modella è famosa anche in Francia, ed è stata protagonista – come si vede dalle foto che ha postato sul suo profilo – del famoso red carpet del Festival del cinema di Cannes.

Bionda, occhi chiari, labbra carnose, e sguardo ammaliante, la modella è stata anche protagonista delle copertine di Vogue, la rivista di moda più famosa del pianeta. Benché sui loro profili non si veda traccia della relazione, i rumors da mesi parlano di un legame tra l’americana e il nostro bel Matteo. Al momento i due tengono la bocca chiusa, ma i fans sono in attesa di vederli insieme pubblicamente.