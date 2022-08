Creme solari, ecco la migliore in commercio: ora tutti la vogliono e costa anche poco

Le creme solari sono indispensabili in estate, ed in commercio ne esistono molte. Una in particolare è la più amata, ed il costo è anche basso. Vediamo di quale si tratta.

La tintarella è amata da tutti, ma non è semplice riuscire ad avere l’incarnato dorato ed evitare soprattutto le scottature. Per questo è importante scegliere la crema giusta.

Prendere il sole in estate è una passione per milioni di persone, ed anche un’abitudine. Come sappiamo, i raggi solari sono da evitare nelle ore più calde, soprattutto quelle centrali della giornata, perché possono essere dannose per la pelle.

Creme solari, la migliore costa pochissimo

Il sito Greenme ha riportato i test sul tema delle creme solari che ha pubblicato la rivista Que Choisir, considerando diversi parametri importanti per la scelta finale.

E’ importante fare attenzione, quando acquistiamo la crema solare, alle informazioni da tenere in considerazione, soprattutto pensando che non tutte le pelli sono uguali, e non solo. Il test della rivista francese ha considerato le prestazioni di 25 filtri solari 50 e 50+ che come sappiamo è un punto fondamentale per la scelta delle crema.

I campioni analizzati hanno risposto alla valutazione riguardante la protezione dai raggi UVB e UVA, composizione, qualità cosmetiche, impatto ambientale e prezzo. Secondo gli esperti, oltre un terzo delle creme testate possiede una composizione sicura assieme ad un grado di protezione buono. Un fattore positivo, è che sempre più aziende danno attenzione al fattore del rispetto per l’ambiente.

Nota dolente invece riguardo i filtri UV, perché secondo i test non c’è l’adeguata “attenzione ai filtri solari sospettati di alterare il sistema endocrino, come l’octocrilene o l’omosalato“.

Al primo posto, secondo i test effettuati, è stata scelta la crema Avène – Intense Protect 50+ (con 14.4 punti su 20). L’azienda la presenta come un “prodotto solare a spettro ultra-ampio soddisfa i più alti requisiti di protezione per la pelle, minimizzando l’impatto sull’ambiente. Filtro solare a spettro ultra-ampio che protegge dalla secchezza, si assorbe rapidamente, aiuta a rispettare l’ambiente“. Il prezzo di questa crema si aggira intorno ai 12 euro.

Ecco il resto della classifica:

Corine de Farme – Latte protettivo viso e corpo per bambini 50 (14.3 /20)

Avène – Spray per bambini 50+ (14.1 /20)

SVR – Latte Sun secure SPF50+ (14/20)

Biotherm – Latte solare idratante Waterlover 50+ (14/20)

Mustela – Spray solare ad alta protezione 50 (14/20)

Decathlon – Spray solare bambini 50+ (14/20)

Vichy – Capital soleil latte solare eco-design 50+ (13.9 /20)

Wadding My mist 1,2,3 sole 4-11 anni 50 (13.9 /20)

Garnier Ambre Solaire – Latte ad alta protezione eco-design 50 (13.7 /20)

Nivea – Babies&kids sensitive protect 5in1 50+ (13.7 /20)

Mixa – Spray solare pediatrico 50+ (12.8 /20)

Lancaster Sun sensitive kids 50+ (12.5 /20)

Nivea Sun – Crema minerale per bambini 50+ (12.2 /20)

Lovea – Kids spray idratante per pelli sensibili 50+ (11.8 /20)

Tra le creme solari peggiori, ecco le prime 3:

Yves Rocher – Crema solare pelle perfetta latte in spray 50+ (10/20)

Cien Sun (Lidl) – Spray solaire kids 50+ (9.9 /20)

Korres – Emulsione Solare Viso e Corpo Spray 50 (9,5 /20)