E’ addio tra gli ex inquilini del GF VIP: “Ho bisogno di staccarmi per un bel po’ da lui”

Due ex inquilini del GF VIP si dicono addio. “Ho bisogno di staccarmi per un bel pò da lui”. E la dichiarazione mette in allarme i fans.

Il gossip non si placa, soprattutto in estate, e se è vero che porta con sé notizie di nuove coppie, in questo caso sembra purtroppo accadere il contrario.

Parliamo di televisione, e di una coppia che proprio in tv si è fatta conoscere al grande pubblico, grazie alla partecipazione ai reality show.

Carlotta e Nello, crisi a due mesi dal matrimonio?

Carlotta dell’Isola e Nello Sorrentino sono diventati famosi in tv per la partecipazione al format Temptation Island nell’edizione 2020.

La coppia si è sposata a maggio di quest’anno nella bellissima cornice del lago di Bracciano, e alle nozze hanno partecipato una vera e propria sfilata di personaggi, vista la partecipazione della sposa alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

I due neosposi hanno poi passato la luna di miele in Sardegna, e tutto sembrava andare a gonfie vele, fino a pochi giorni fa, quando le dichiarazioni di Carlotta hanno fatto preoccupare i fans riguardo l’andamento del matrimonio con Nello.

In occasione di un’intervista per il profilo Instagram ThePipolGossip, Carlotta ha infatti ammesso che tra lei e il marito non sembrano andare come dovrebbero. “Diciamo che io l’avevo presa un po’ sottogamba tutta questa situazione del matrimonio. Ho un problema, idealizzo un po’ il tutto. Sono convinta sempre che sia tutto rose e fiori. La vita matrimoniale è bella, molto, in quanto l’amore c’è. Però è impegnativa. Questo è un periodo in cui io e Nello dobbiamo costruire. Bisogna stringere i denti e work work work!“.

I fans si erano insospettiti vista l’assenza ultimamente di foto della coppia, ma Carlotta aveva spiegato che il marito le avrebbe chiesto di non mostrarsi pubblicamente per motivi di lavoro. In realtà a far insospettire sono le parole della neo sposa.

“Non pensiamo di punto in bianco di mandare all’aria un matrimonio, ci mancherebbe. Il punto però è che ci sono veramente molte difficoltà nel nostro rapporto. Dovremmo cercare di far combaciare i nostri caratteri e non ridurci allo scontro per vivere meglio. Io sono molto cazzuta, anch’io non mi trattengo con i toni e le parole, devo ammetterlo. Io ho bisogno di staccarmi per un bel po’ da lui e viceversa. Può essere che funzioni anche per noi quella frase “oggetto lontano dalla vista si ingrandisce nel cuore“.

Carlotta ha ammesso che il matrimonio nel loro caso, invece che unire “paradossalmente ci ha fatto un po’ separare”. Nel frattempo ci ha pensato l’amica Samantha De Grenet, che sui social ha commentato “Ma quando mai. Sono stati questo weekend con me e sono stati più complici e innamorati che mai“.