La classifica degli attori più pagati al mondo: ecco chi sono e quanto guadagnano

Tutti gli anni viene stilata una classifica degli attori più pagati e nel mondo dello spettacolo si freme per gli agognati risultati.

Tutti gli anni anche il pubblico attende e scommette facendo ipotesi in base al gradimento dei film usciti nelle sale ed in base ai propri beniamini! Ma quest’ anno non c’erano dubbi, tutti sapevano già il risultato.

Tom Cruise sarà l’ indiscutibile star di Hollywood ad essere più pagato con una cifra che si aggira sui 100 milioni di dollari fra cachet, percentuali di incassi di “Top Gun Maverick” e vendite home-video. Variety ha confermato al mondo quello che già tutti sapevano.

Le previsioni delle cifre che incasseranno i suoi colleghi non si avvicinano lontanamente a questa cifra ma parliamo comunque di cifre da capogiro, milioni e milioni di dollari che per noi, piccoli esseri umani, non sono proprio spicci!

Ma chi sono gli altri divi in classifica più pagati?

Come abbiamo detto le cifre non si avvicinano a quelle di Tom Cruise ma sono comunque stellari; Lo straordinario Leonardo Di Caprio guadagnerà circa 30 milioni di dollari per un film prodotto e distribuito da Apple TV+, “Killers of the Flower Moon”, di Martin Scorsese.

L’attore Dwayne Johnson per il suo cinecomix DC films “Black Adam” guadagnerà 22,5 milioni di dollari. Nulla al paragone del collega Cruise ma sicuramente una cifra da urlo!

E che dire di Will Smith? Occuperà il secondo posto sul podio degli attori più pagati quest’anno con i suoi 35 milioni di dollari guadagnati per il Thriller d’azione “Emancipation”. Lo segue come abbiamo detto Leonardo Di Caprio e al terzo posto troviamo uno dei divi più amati, Brad Pitt che con il suo film sulla Fomula 1, che reciterà per il regista Joseph Kosinski, il regista di Top Gun “Maverick”, guadagnerà 30 milioni di dollari.

Seguono una lista di grandi fra i quali Chris Hemsworth per Extraction 2, Denzel Washington per Equalizer 3, Vin Diesel per Fast X, Joaquin Phoenix per Joker 2 e Tom Hardy per Venom 3, i quali hanno tutti incassato una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di dollari come pure Will Ferrell e Ryan Reynolds per Spirited.

Le cifre in fondo alla lista si aggirano intorno ai 12,5 milioni di dollari, incassati da Margot Robbie e Ryan Gosling per aver girato insieme nel film “Barbie”, la famosa bambola dove Gosling, interpreta Ken e la Robbie l’ iconica bambola Barbie. Margot Robbie inoltre, risulta essere quest’ anno la donna più pagata al diciottesimo posto della classifica.

Le sorprese non mancano anche per le nuove dive, Millie Bobby Brown a soli 18 anni esplode con un grande successo grazie a “Stranger Things”. La ragazza ha un grande potere contrattuale, tanto da fa sborsare a Netflix la bella somma di 10 milioni di euro per recitare nella seconda stagione di “Enola Holmes”.

La classifica dei Top 20 si chiude con Timothèe Chalamet che incassa 9 milioni di dollari per il suo lavoro in” Monka”, la nuova proposta de “La Fabbrica del Cioccolato”.

Questa è la classifica, ve lo aspettavate? Chissà se i vostri beniamini si trovano fra i divi milionari citati. Una cosa è certa: i cachet di Hollywood fanno sempre girare la testa!