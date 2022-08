Parla l’amante per professione: “vado con uomini sposati e miglioro il loro matrimonio”

La donna fa l’amante per professione e dichiara di andare con uomini sposati per migliorare il loro matrimonio.

La signora ha le idee molto chiare e, per questo, non ha rimorsi di coscienza ed organizza seminari e feste per migliorare la vita intima di moltissime coppie.

L’amante sostiene di non provare vergogna per andare a letto con gli uomini ed incolpa le mogli tradite di non far stare bene i loro mariti.

La giovane vedova fa l’amante per professione

Louise Van De Velde, 43 anni, è una donna di Harrogate nel North Yorkshire in Inghilterra ed ha affermato che il segreto per un matrimonio felice è avere un rapporto aperto. Inoltre, Louis esclama di dare la possibilità agli uomini di divertirsi un po’ senza le loro mogli e rivalutare adeguatamente le loro vite.

Louise è vedova da 14 anni di un medico e vive con i suoi due figli, di 17 e 21 anni, nel Surrey e si vanta di aver avuto ben 80 uomini diversi, tutti sposati e ricchi. Dopo la morte del marito, ha deciso di non volere più una relazione stabile e così si è concessa a diverse relazioni amorose ed ha ammesso di aver frequentato spesso più di un uomo contemporaneamente.

“La maggior parte delle mogli deve incolpare solo se stesse se i loro mariti le tradiscono. Spesso tutti gli sforzi delle mogli vanno ai loro figli e non dedicano attenzione al loro matrimonio. Per questo non c’è da meravigliarsi se tanti uomini tradiscono“. Queste sono le parole della signora Van de Velde.

Questa scelta, inoltre, risale già dai tempi del suo matrimonio. Infatti la donna ha dichiarato di aver deciso di intraprendere con suo marito una relazione aperta proprio negli ultimi anni prima che morisse.

Louise ha raccontato di essere attualmente in una relazione con un uomo sposato, padre di due adolescenti e che non ha intenzione di lasciare sua moglie.

“Non voglio stare con lui, sono perfettamente soddisfatta del nostro accordo e continuo ad esserlo. Ci divertiamo molto. E’ molto appassionato e entrambi abbiamo il brivido di vederci. Mi ha detto che la sua vita intima con sua moglie è migliorata da quando mi ha incontrato. Penso di aver insegnato al mio amante e sua moglie che non bisogna mai accontentarsi, in un matrimonio c’è bisogno di divertimento, di quella scintilla che ci fa stare in armonia. Ad un certo punto, la nostra relazione svanirà e credo fermamente che il suo matrimonio sarà più saldo quando me ne sarò andata”, ha concluso l’amante.