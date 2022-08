Vincite in arrivo: ecco 3 segni zodiacali che oggi dovrebbero comprare un gratta e vinci

Amici del nostro oroscopo, oggi le stelle chiedono l’attenzione di 3 segni, perché sono possibili vincite! Allora siete pronti a comprare un gratta e vinci?

Siamo vicini al Ferragosto, e la stagione estiva è nel pieno. Siete in vacanza o avete già finito le ferie? Nel frattempo prendetevi pochi minuti e vediamo che ci dicono gli astri.

Siamo arrivati al venerdì, ed anche questa settimana di agosto volge al termine. Pronti per il weekend? Attenzione, potreste passarlo con un bel pò di fortuna, che non guasta!

Oroscopo del 12 agosto, vincite in arrivo?

I nati il 12 agosto sono, come sappiamo, dei Leoncini. Chi è nato in questo giorno è efficiente, pratico, e sa organizzare le situazioni al meglio, per trarre il massimo possibile.

Chi è nato oggi, ha una propensione a dirigere, e lo fa sempre con lo spirito positivo, ma soprattutto votato al successo. E a proposito di successo, in questo giorno sono nati molti personaggi famosi come l’attore Casey Affleck, le cantanti Alessandra Amoroso e Chiara Galiazzo, l’autore Stefano Benni e il calciatore Mario Balotelli.

Ma andiamo a vedere le stelle cosa hanno da dire ad alcuni amici dello zodiaco, che sembra poter essere molto fortunati in questa calda giornata estiva. Curiosi?

Il segno forte di oggi è il Gemelli, che vede un venerdì davvero ottimo, con fortuna in ogni campo, a partire dai sentimenti. Complice forse la bella stagione, sarete irresistibili, sia che siate in coppia che single. Sul fronte pratico, il lavoro sembra procedere senza nubi particolari, e i risultati si vedono.

Ma l’aspetto da non sottovalutare è quello economico, che risente in maniera positiva della situazione generale del momento, e vi fa stare tranquilli. Via alle spese, insomma, e tra i giri di shopping potreste fare un saluto a comprare un bel gratta e vinci! La fortuna va rincorsa.

Gli amici del Capricorno oggi seguono il trend positivo di questa stagione estiva, con un’apertura generale verso l’esterno che porta molte opportunità in ogni campo. I sentimenti vanno a gonfie vele, ma in generale è un momento buono per tutti i tipi di rapporti e relazioni. Approfittatene, perché come sappiamo…da cosa nasce cosa.

Dal punto di vista economico, il lato risparmiatore prende sempre il sopravvento, ma anche per questo è possibile ora godere di qualche sfizio. Giove in questo momento a in posizione favorevole al vostro segno, e come sappiamo è il pianeta del denaro…approfittate!

L’ultimo segno dello zodiaco, i Pesci, navigano oggi su acque calme, soprattutto per ciò che riguarda il lato sentimentale, dove chi è già in coppia si godrà momenti romantici, ma chi è in cerca di occasioni, avrà delle buone opportunità. Occhi aperti!

Il pianeta del denaro, il nostro amico Giove, sembra transitare in posizione favorevole anche per il segno dei Pesci, il che vuol dire tranquillità economica. E’ il momento di comprare un gratta e vinci!