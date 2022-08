A 60 anni la mamma vip sfoggia un bikini da urlo: le foto sono da togliere il fiato

Le foto della mamma vip a 60 anni in bikini sono da urlo, quasi da togliere il fiato.

I follower su Instagram hanno potuto apprezzare lo scatto della mamma vip 60 enne, molto sexy in bikini.

La donna, infatti, ha deciso di immortalarsi in costume, senza alcuna paura di mostrarsi a 60 anni e, grazie al suo fisico da togliere il fiato, ha fatto impazzire milioni di uomini.

La mamma vip da urlo in bikini

I seguaci della mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, hanno potuto godersi un vero e proprio spettacolo della natura, invidiabile alle ventenni. La donna in questione ha pubblicato diverse foto estive, sfoggiando una forma fisica smagliante e il bikini lo ha dimostrato.

Marina è di una bellezza incantevole e l’imprenditrice digitale ha sicuramente preso i lati migliori del genitore. La donna è in totale relax in una delle zone più belle della nostra Italia, ovvero la Costa Smeralda, in Sardegna. Recentemente, il sito Today ha rivelato come la madre di Chiara, ha presentato il suo nuovo libro Dress code rosso sangue nel corso di un evento, organizzato dallo Yacht Club di Porto Rotondo.

Ovviamente non poteva mancare la reazione della figlia Chiara Ferragni, che dopo aver ammirato il bikini sfoderato dalla signora Di Guardo, ha commentato con tre emoticon raffiguranti occhi innamorati. Altri follower della donna hanno aggiunto commenti come “Sei stupenda“, “Una bellezza incredibile“, “Ma sei una donna meravigliosa“, “Complimenti, sei uno spettacolo della natura e la classe non è acqua. Stupenda e perfetta“, “Sei sempre giovanissima Marina, non possiamo che complimentarci“.

A proposito della moglie di Fedez, di recente si è soffermata sui nomi dei figli: “Leone? Era da sempre uno dei miei nomi preferiti da maschio. Sono ossessionata con Il Re Leone. Il nome Vittoria mi è sempre piaciuto, è stata la mia prima scelta quando ho scoperto di essere incinta di una femmina. Mi piace anche il soprannome Vitto, è un po’ maschile e femminile, mi piace questo mix”.

Chiara Ferragni è un’imprenditrice e modella italiana e nel 2009 ha creato, insieme a Riccardo Pozzoli, il blog The Blonde Salad. Inoltre, nel 2010 ha presentato una linea di scarpe ed è stata ospite degli MTV TRL Awards e nel 2013 ha collaborato con Steve Madden per la progettazione di una collezione di scarpe per la primavera 2014. Nel 2021 viene distribuito su Amazon Prime Video il programma The Ferragnez.