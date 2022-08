La dieta di Kate Middleton, il segreto per tornare in forma dopo tre gravidanze

La bellezza di Kate Middleton non è un segreto, ma è un segreto come possa essere tornata in forma dopo tre gravidanze.

La duchessa di Cambridge è uno dei personaggi più amati della famiglia reale, e in molti si chiedono come faccia a mantenere una linea invidiabile.

La famiglia reale inglese sta sempre sulle prime pagine dei giornali, e si può dire che faccia sempre notizia. I personaggi che la compongono sono seguitissimi in tutto il mondo.

Kate Middleton, il segreto della forma impeccabile

La duchessa di Cambridge è forse il personaggio più amato dai sudditi inglesi e non solo. Kate, insieme a suo marito William, sono attualmente forse la coppia più famosa della famiglia reale.

Genitori di 3 figli, George, Charlotte e Louis, la coppia ha conquistato l’opinione pubblica e il web, ed hanno dato una ventata di giovinezza e modernità alla Royal Family. La duchessa è sempre impeccabile nelle sue apparizioni pubbliche, e non manca mai di sfoggiare la folta capigliatura e il sorriso smagliante che la caratterizza.

Kate è però considerata soprattutto una vera e propria icona di stile, ed i suoi look sono seguiti e imitati dalle ragazze di tutto il mondo. Sul web in particolare, la duchessa ha moltissimi followers sulla pagina ufficiale Duke and Duchess of Cambridge.

La moglie di William è ammirata per i suoi look sempre adatti ad ogni occasione, e per la sua naturalezza nell’indossare sia abiti eleganti che sportivi. Ma tutti si chiedono quale sia il segreto del suo fisico perfetto e longilineo, nonostante le tre gravidanze affrontate.

La duchessa si sa che ama la vita all’aria aperta e tutte le abitudini salutari, che cerca di trasmettere anche ai figli George, Charlotte e Louis. La mattina Kate pratica yoga, e a colazione mangia avena e frutti di bosco, il piatto tipico inglese chiamato porridge.

Per i pasti principali, Kate ama seguire una dieta ricca di proteine, sulla scia del modello della dieta Dukan. I carboidrati in questo tipo di regime vengono praticamente eliminati, così come lo zucchero, e si da priorità ai grassi buoni, frutta e verdura al primo posto, e proteine magre.

Secondo i media, la duchessa ama le verdure grigliate e il curry di lenticchie, e l’arrosto di carne con patate al forno e verdure (principalmente per cena). Un segreto sembra essere la famosa bevanda verde, una sorta di frullato di cavolo, spinaci, spirulina, the matcha, coriandolo e mirtilli.