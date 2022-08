Salute a rischio per 3 segni zodiacali: ecco chi dovrà vedersela con qualche acciacco di troppo

Siamo arrivati a sabato, ed il nostro oroscopo ci parla di salute, in particolare per 3 segni che avranno a che fare con qualche acciacco.

Siamo nel weekend che precede il Ferragosto, siete pronti a festeggiare? L’estate è nel pieno, e speriamo che vi stiate rilassando in qualche bel posto di villeggiatura.

Oggi, sabato 13 agosto, siamo nel pieno dell’estate più calda di sempre. Se state soffrendo il caldo, e magari vi trovate ancora in città, vi teniamo compagnia noi con il nostro oroscopo quotidiano.

Sabato 13 agosto, occhio alla salute per 3 segni

I nati oggi 13 agosto sono sotto il segno del Leone, ed il loro santo protettore è Sant’Ippolito.

I nati in questo giorno si trovano spesso nel mezzo di conflitti, che li rendono spesso nervosi, ma sono duri e hanno le idee chiare su dove arrivare, anche a costo di andare incontro a controversie.

Le stelle di oggi ci dicono qualcosa di molto specifico riguardo dei problemini di salute di alcuni segni zodiacali, come spiega l’astrologo Vincenzo Laganà.

Volete vedere se siete proprio voi a dover fare un pò attenzione nella giornata di oggi? niente paura, le stelle vi mettono all’erta!

I primi ad avere una giornata un pò down sono gli amici del Toro, che è definito il segno tra i più golosi dello zodiaco, e quindi oggi ad essere debole è proprio l’apparato digerente. L’alimentazione è da curare, per evitare di mettere su qualche chilo e vivere al meglio le vacanze. Il caldo ha bisogno di una dieta leggera, quindi attenzione a cosa mangiate.

Amici del segno dei Gemelli, siete nel mezzo delle vacanze delle quali avevate più che bisogno. La stanchezza che potreste sentire è da tenere sotto controllo, perché potrebbe presentarsi un’allergia respiratoria o anche una intossicazione alimentare. Attenzione quindi allo stile di vita in questo periodo, ma soprattutto a dare importanza al riposo da tutti i punti di vista.

Il segno della Bilancia anche ha bisogno di questo periodo di vacanze e di riposo. Il benessere può essere messo a rischio dalla stanchezza, ma anche da alcuni comportamenti di distrazione. Le stelle per la giornata di oggi in particolare, ci dicono di stare attenti alla digestione, perché potrebbe esserci un rischio di congestione. Ciò significa che è necessario fare attenzione ad ingerire delle bevande troppo fredde, e troppo velocemente, ma soprattutto evitare di buttarsi in acqua repentinamente subito dopo aver fatto un pasto.