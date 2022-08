Supera la maturità grazie a libri ripresi dall’immondizia: la lezione commuove il mondo

Un ragazzo ha superato la maturità usando libri salvati dall’immondizia. Vediamo la storia commovente che ha lasciato senza parole.

E’ una di quelle storie che fa bene raccontare, ed è giusto condividere il più possibile. E questo giovane ha dato una grande lezione.

Si chiama Thompson Vitor ed è un giovane brasiliano protagonista di una bellissima storia legata allo studio e alla forza di volontà.

Vitor, dai libri presi nell’immondizia all’Università americana

La storia è stata pubblicata dal giornale messicano El Sol de Mexico, e riportata anche da GreenMe. Vitor è un giovane originario di Paco da Patria, nella parte orientale di Natal, città del Paese brasiliano. Sua madre si dedica alla raccolta dell’immondizia per vendere oggetti riciclabili, mentre suo padre lavora a fare i panini.

I genitori di Vitor non hanno avuto la possibilità di studiare, come molte persone del luogo, ma il ragazzo voleva a tutti i costi trovare il modo di studiare, la sua passione. Nel 2015 il ragazzo ha così ottenuto il primo posto (dopo aver già provato l’anno precedente) con il miglior voto per l’esame presso l’Istituto Federale di Educazione, Scienza e Tecnologia del Rio Grande do Norte (IFRN) dove ha sostenuto il test per studiare Multimedia.

A solo 15 anni Vitor andava a scuola, e il pomeriggio si dedicava allo studio e all’aiuto dei genitori. “Sono molto orgoglioso dei miei genitori. So quanto hanno sofferto per allevarmi. Non solo io, ma anche i miei fratelli. Hanno superato le avversità della vita, i problemi economici e hanno rinunciato ai loro momenti di piacere per prendersi cura di tutti“, ha raccontato il protagonista in un’intervista.

Il grande merito va però alla mamma di Vitor, Rosangela, che gli portava i libri che trovava nella spazzatura, così che leggere è diventato il grande hobby del giovane. Quando ha cercato di entrare all’università, ha provato la carriera di chimica, e grazie al suo grande talento ha ottenuto un posto all’Università di Rochester a New York, negli Stati Uniti.

Dal 2019 studia a Rochester ed entro il 2023 spera di laurearsi dopo aver completato i suoi quattro anni di studi. La vita di Thompson Vitor si può seguire sulla sua pagina di Instagram, dove posta momenti della sua vita privata e professionale con grande orgoglio. La sua storia ha commosso tutti, ed è diventato un esempio per tanti giovani ragazzi che hanno il sogno di studiare e arrivare in alto, con la certezza che seguire i propri sogni spesso è possibile, grazie alla parola caparbietà.