Che fine ha fatto Suor Cristina? Ecco la vincitrice di The Voice 8 anni dopo

Suor Cristina è stata la vincitrice della seconda edizione di The Voice Italia e dopo 8 anni che fine avrà fatto?

J-Ax era rimasto subito molto colpito dalla donna ed aveva deciso di essere il suo mentore, portandola a vincere la seconda edizione di The Voice Italia.

La sua fu un’audizione che lasciò veramente tutti a bocca aperta e la sua meritatissima vittoria fu molto acclamata.

Suor Cristina, cosa fa oggi

Dopo il successo televisivo, Suor Cristina ha proseguito con la sua passione per la musica, incidendo ben due album e registrando la sua personalissima cover di “Like a Virgin” di Madonna. La suora ha rinunciato al denaro guadagnato grazie alla vittoria del programma e agli incassi successivi, poiché ha dichiarato di aver fatto voto di povertà e, dunque, non si è mai occupata di questo aspetto.

Molte persone però hanno criticato la scelta di suor Cristina di partecipare ad uno show televisivo. Molti conservatori hanno ritenuto fosse una scelta sbagliata e il suo posto doveva essere esclusivamente il convento.

“La mia passione per il canto non avrebbe mai oscurato quella per Dio. Lui è il mio sposo e l’ho sempre portato con me sul palco e durante le mie esibizioni“. Queste sono state le parole proprio di Suor Cristina.

Cristina però ha dovuto fare i conti con un aspetto della vita da super star che l’ha messa in difficoltà. L’impatto mediatico ha avuto molto peso nella sua vita e, per questo motivo, ha iniziato a soffrire di attacchi di panico e non è riuscita a reggere per niente bene la pressione. Nel 2019 però, suor Cristina ha partecipato a Ballando con le stelle, fortemente voluta da Milly Carlucci. Tuttavia dopo tale esperienza, ha scelto di allontanarsi definitivamente dal mondo dello spettacolo ed attualmente, infatti, vive in convento con le suore Orsoline ed ha preso i voti perpetui.

The Voice è un talent show italiano, andato in onda dal 2013 al 2019 in prima serata su Rai Due. Diversamente da quanto avviene in altri talent show, in The Voice gli aspiranti cantanti si esibiscono davanti ad una giuria seduta su delle poltrone rosse con un pulsante davanti e completamente di spalle al cantante.

La giuria è composta da quattro personaggi della musica italiana, definiti coach. Questi ultimi non saranno condizionati dall’aspetto fisico del concorrente, ma soltanto dalla “voce”, la quale sarà l’unico elemento necessario per far premere il pulsante e far girare uno o più coach, e di conseguenza far entrare il concorrente nel proprio team di appartenenza.