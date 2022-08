La piscina può tingere i tuoi capelli di verde: fai attenzione, non è una leggenda popolare

Sembra una leggenda popolare, ma non lo è. Fare il bagno in piscina può tingere i capelli di verde. Ecco cosa devi fare per evitarlo.

In estate i bagni al mare e in piscina sono all’ordine del giorno, ma bisogna fare attenzione ai danni che può provocare ai capelli, soprattutto al colore.

Siamo nel pieno dell’estate, e fare il bagno sia al mare che in piscina è il momento più atteso dell’anno.

Capelli colorati, ecco a cosa fare attenzione

Quando facciamo il bagno in piscina, non pensiamo a un effetto collaterale che può accadere ai nostri capelli, in particolare al colore.

Siamo nel pieno dell’estate, e speriamo che abbiate già fatto molti bagni, sia al mare che in piscina. Le persone notoriamente si dividono in amanti del mare o della piscina, e i motivi sono molti. La piscina in particolare, offre la possibilità di fare un bagno facendo delle belle nuotate in acqua limpida, e molte persone la preferiscono perché evitano il problema della sabbia e della scomodità degli spostamenti.

Sarà capitato, a chi è andato in piscina, di uscire dal bagno con i capelli di un color verdognolo. Ma niente panico, ecco il motivo per cui accade, e cosa fare, come spiega uno specialista dell’hair styling Giulio Art Studio.

Da sempre si parla del cloro e dell’indebolimento che esercita sui capelli colorati in particolare. I capelli biondi possono diventare verdi, mentre quelli ramati/rossi diventano arancioni. Inoltre potrebbero essere anche i prodotti chimici presenti nell’acqua, come il rame, a provocare questo cambiamento di colore.

Ecco allora cosa fare per evitare questo danno. Anzitutto prima di immergerci in piscina è buona abitudine sciacquare i capelli sotto l’acqua corrente dolce, così da creare una sorta di pellicola contro il cloro. Attenzione però a usare solo acqua e non lo shampoo, perché eliminando il sebo alla radice, toglie un’altra barriera importante contro il cloro.

Ma l’abitudine più importante e sicura resta sempre quella di indossare la cuffia per capelli. Nelle piscine è quasi ovunque d’obbligo, ma come sappiamo in commercio ce ne sono moltissime e di diversi materiali.

Se però ci accorgiamo che i capelli sono già diventati verdi, si può rimediare con del succo di limone o aceto di vino bianco – che essendo acidi vanno a sciogliere il rame. Stessa cosa può fare uno shampoo specifico, ce ne sono molti in commercio e hanno un effetto schiarente proprio per gli effetti della piscina.