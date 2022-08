Pronto per le vacanze? Forse meglio stare a casa: il consiglio per 3 segni zodiacali

Siamo arrivati al fine settimana, siete pronti per le vacanze? Oggi però attenzione, se siete tra i 3 segni zodiacali che non sono al top.

La Vigilia di Ferragosto è iniziata, e questa mattina puntuale arriva il nostro oroscopo. Oggi secondo le stelle, qualche segno deve fare particolarmente attenzione.

Questa domenica 14 agosto è anche la vigilia di Ferragosto, che quest’anno regala anche un ponte che speriamo sia di riposo per chi ancora sta lavorando.

Oroscopo del 14 agosto, le stelle mettono in guardia 3 segni

L’estate ormai è nel pieno, e in queste ore per fortuna il caldo torrido che ci attanaglia da mesi, ha lasciato spazio a un pò di fresco. E da voi la pioggia è arrivata?

Questa domenica 14 agosto per molte persone speriamo sia di riposo. Stiamo entrando nella settimana clou dell’estate, quella di Ferragosto, quella presa d’assalto dai vacanzieri lungo tutto lo stivale. E voi, siete già in vacanza o ancora dovete partire?

Ovunque vi troviate, mettetevi comodi per qualche minuto, e gustatevi cosa dicono le stelle per questa domenica d’agosto.

I nati nel giorno di oggi, 14 agosto, sono del segno zodiacale del Leone ed il loro Santo protettore è Giovanni Paolo II. Andando a guardare i personaggi noti nati in questo giorno, curiosamente noteremo che molti sono appartenenti a dinastie, come l’imperatore giapponese Hanazono, Roberto III re di Scozia, la nobile britannica Caterina di York e il principe russo Andrej Vasil’evič Bol’šoj.

Chi è nato nella giornata di oggi ha un carattere positivo e allegro, ma soprattutto onesto, capaci di attirare le persone grazie al loro lato divertente. Ma vediamo oggi a quali segni ci dedichiamo nello specifico, e cosa dicono le stelle. A quanto sembra, qualcuno deve stare attento a qualche aspetto durante la giornata. Vediamo di chi si tratta.

Il nostro amico Branko da qualche consiglio del quale hanno bisogno, per la giornata di oggi, 3 segni zodiacali in particolare. Si tratta del Leone, del Capricorno e dell’Acquario.

Gli amici del Leone, il segno di questo mese, sono sempre sulla cresta dell’onda e pronti a risolvere problemi per trovare soluzioni veloci. Nella giornata di oggi, però, sembra che siano carichi di lavoro da terminare e responsabilità, e questo crea nervosismo soprattutto per coloro che ancora non sono partiti per le vacanze.

Il Capricorno anche dovrà vedersela con qualche intoppo di percorso, ma questa volta di carattere personale. Le relazioni con gli amici hanno qualche problema da risolvere. Meglio chiarire prima di partire, soprattutto se andrete in vacanza insieme!

L’umore dell‘Acquario oggi è un pò in calo, perché si trova a che fare con i giudizi degli altri, un aspetto che spesso mette in difficoltà e può irritare.