Sara Croce via da Avanti un altro. Perché arriva Sophie Codegoni? Salta fuori la verità

Sara Croce non farà più parte di Avanti un Altro!. Al suo posto arriva Sophie Codegoni. Ora salta tutta la verità sull’avvicendamento nella trasmissione.

Cambio in vista nella trasmissione Avanti un Altro! L’annuncio è ufficiale: Sophie Codegoni prenderà il posto di Sara Croce nel ruolo di Bonas.

Avanti un altro! è senza dubbio una delle trasmissioni più amate dal pubblico, sin da quando è iniziata nel 2011. Il game show va in onda tutti i giorni nel preserale di Canale 5.

La nuova Bonas è Sophie Codegoni, ecco perché Sara Croce va via

Ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, il format non perde un colpo grazie alla coppia inossidabile ed amatissima dal pubblico Bonolis-Laurenti.

Per la nuova stagione del fortunatissimo format di Canale 5, è già stata annunciata un’importante verità che riguarda il ruolo della Bonas. Nel quiz show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, la Bonas “in carica” era Sara Croce; questo ruolo precedentemente è stato ricoperto anche da Paola Caruso.

Ora la notizia è arrivata ufficialmente: Sara Croce lascia la trasmissione, ed al suo posto arriva l’ex gieffina Sophie Codegoni. La concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ed anche ex tronista della trasmissione di Maria de Filippi Uomini e Donne, arriverà nel cast di Avanti un altro! nel ruolo della Bonas.

“Sarò la nuova Bonas nel programma Avanti un altro“, ha rivelato la Codegoni a Chi, la rivista diretta da Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip proprio nell’ultima edizione dove era presente anche Sophie. L’ex gieffina ha anche aggiunto di aver subito avvisato il fidanzato Alessandro Basciano, conosciuto nella casa più spiata d’Italia.

Il pubblico si chiede cosa abbia portato a questo cambio di ruolo, e perché Sara Croce non sarà più nel cast della trasmissione di Canale 5. A chiarire tutto è stata proprio la modella e influencer, che ha svelato di essere entrata nel cast fisso delle prossime due stagioni del Maurizio Costanzo Show.

La Croce si è detta “Felicissima, onorata e orgogliosa per la conferma della mia presenza in tutte le puntate delle prossime due stagioni del Maurizio Costanzo Show! In questa esperienza sarò semplicemente Sara, una ragazza che ha un sogno e tanto, tantissimo da imparare“.

Nel frattempo Sophie Codegoni ha parlato dei suoi progetti futuri con Basciano “In questo momento io e Alessandro dobbiamo cercare una casa più grande perché lui aveva una dimora da single. Una casa nuova da arredare insieme, che mi auguro sia la nostra casa dove crescerà la nostra famiglia“.