Yari Carrisi spiazza tutti sulla sorella Ylenia: il clamoroso gesto pubblico

Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, ha spiazzato tutti con un gesto pubblico sulla sorella Ylenia, scomparsa dal 1994.

Yari Carrisi, nato a Cellino San Marco nel 1983, è il figlio maschio della coppia più celebre della canzone italiana.

Al Bano e Romina hanno avuto 4 figli: Ylenia nata nel 1970, Yari nel 1983, Cristel nel 1985 e Romina Jr. Jolanda nata nel 1987.

Yari Carrisi, il gesto pubblico per l’amata sorella

La primogenita Ylenia, è purtroppo scomparsa in circostanze misteriose nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 1994, all’età di soli 23 anni. Da allora di lei non si hanno più notizie. Yari però, come tutta la famiglia, tengono nel cuore il ricordo, e non perde la speranza di poter riabbracciare la sorella.

La scomparsa di Ylena Carrisi ha lasciato tutti senza parole, e da allora le notizie su presunti indizi si susseguono, e come purtroppo accade spesso in casi come questo, la verità ancora deve venire a galla. La figlia di Al Bano e Romina è scomparsa durante un viaggio da sola a New Orleans nel 1994.

Sul viaggio della giovane, Al Bano si è detto che fosse in disaccordo, ma mai si poteva pensare che accadesse questa tragedia. Dal momento della scomparsa, su Ylenia si sono rincorse mille voci, da chi l’ha avvistata negli Stati Uniti alla tesi dell’annegamento nel fiume Mississippi, fino all’ultima tesi data dal magazine tedesco Neue Blatt, che avrebbe interpellato due veggenti, Marie e Lilo von Kiesenwetterlo che darebbero Ylenia come stabile a Berlino in anonimato.

Il dato di fatto è che la ragazza non è più rientrata e non ha più avuto contatti con la famiglia, che però non perde la speranza di riabbracciare Ylenia. Il fratello Yari, maschio del clan Power-Carrisi, ha voluto in questi giorni fare una dedica alla sorella pubblicamente.

In una story sul suo canale ufficiale Instagram, il figlio di Al Bano e Romina ha postato una foto della sua famiglia a Mosca datata 1986. Nella foto c’è la famiglia al completo, e in un luogo davvero amatissimo dai genitori di Yari. In Russia, infatti, Al Bano e Romina sono amatissimi ed hanno per anni portato concerti e tournée importanti.

Il ricordo è dolce e la foto certamente di grande impatto per il pubblico, soprattutto perché Yari non è mai stato di molte parole, e raramente si è lasciato a dichiarazioni sulla famiglia o sulla sorella in particolare.