Ad Amici 22 il grande ritorno del ballerino più amato: Maria De Filippi pronta a calare l’asso

Maria De Filippi è pronta ad accogliere nuovamente ad Amici 22, il ballerino più amato della passata edizione.

Il suo abbandono della scorsa edizione, ha lasciato in lacrime tutti i suoi compagni, specialmente Christian Stefanelli, con cui aveva un bellissimo rapporto.

Tuttavia il suo non si è trattato di un addio al talent ma solamente di un arrivederci, poiché Raimondo Todaro sembra essere intenzionato a consegnargli un nuovo banco al programma di Maria De Filippi.

Il ritorno del ballerino di Amici 22

Mattia Zenzola sembra stia sostenendo i casting per Amici 22. Il ballerino di latino è stato uno dei protagonisti della 21esima edizione ma, ad una manciata di settimane dalla partenza del Serale, è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio. Poco prima di lasciare la scuola però, Todaro aveva promesso al suo allievo un banco nella successiva edizione del programma in onda su Canale 5.

Al momento dunque, il ragazzo starebbe affrontando nuovamente i casting con la speranza di ottenere la tanto ambita maglia. Infatti, nonostante la promessa del maestro, sembra che Mattia debba affrontare nuovamente tutte le trafile delle audizioni e solamente in seguito, Todaro potrà decidere se concedergli o meno il banco.

Amici è un talent show italiano in onda dal 2001, ideato e condotto da Maria De Filippi. La prima edizione fu trasmessa su Italia Uno, per poi successivamente spostarsi definitivamente su Canale 5. Il programma è il talent show più longevo della televisione italiana con 21 edizioni.

Tra i più noti vincitori di Amici ricordiamo Marco Carta nel 2008, Alessandra Amoroso nel 2009, Emma nel 2010, i The Kolors nel 2015, il ballerino Andreas Muller nel 2017, Irama nel 2018, Gaia Gozzi nel 2020 e nell’ultima edizione del 2022 Luigi Strangis.

Maria De Filippi è una conduttrice e produttrice televisiva italiana. E’ attiva in televisione dal 1992, quando ha cominciato a lavorare per Canale 5 conducendo proprio Amici ed ha consolidato la sua notorietà negli anni successivi presentando e producendo diversi format divenuti poi programmi televisivi di punta della rete Mediaset, come Uomini e Donne, C’è posta per te, Temptation Island e Tù sì que vales.

È proprietaria con RTI, inoltre, della società di produzione televisiva Fascino PGT, che realizza varie trasmissioni per i canali Mediaset, tra cui tutte quelle condotte da lei e dal marito e cofondatore Maurizio Costanzo. Nel 2013 ha fondato la web tv Witty Tv, il sito internet e piattaforma social che rimanda ai programmi prodotti dalla società.