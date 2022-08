Alfonso Signorini chiede aiuto a Maria de Filippi: per il nuovo GF VIP gli serve la regina

Il conduttore del GF Vip Alfonso Signorini sembra aver chiesto aiuto a Maria De Filippi a proposito della nuova stagione del programma. Serve la regina.

La nuova attesissima edizione del Grande Fratelli Vip è in partenza il 19 settembre, e a fare da padrone di casa sarà sempre Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello VIP è la versione VIP del reality show Grande Fratello, trasmesso in Italia su Canale 5 dal 19 settembre 2016.

Grande Fratello Vip, forse lo zampino di Maria

Il reality è trasmesso in diretta in prima serata su Canale 5 per la puntata serale, mentre le strisce day-time vanno in onda su Italia. Il programma è stato condotto nelle prime tre edizioni da Ilary Blasi, mentre dal 2020 al timone c’è Alfonso Signorini.

Mentre si susseguono i nomi dei concorrenti della nuova edizione in partenza a settembre, Alfonso Signorini ha dato i suoi personali indizi attraverso delle simpatiche fotografie di particolari che dovrebbero ricondurre ai personaggi invitati al reality.

Sul web intanto, come sempre accade, le voci si rincorrono, e si è messo in moto un vero e proprio toto-nomi. Il sito di Isa e Chia ha riportato la rivelazione, riguardo i futuri partecipanti del GF Vip, di Amedeo Venza. Sul suo profilo Instagram, Venza ha postato una story con una foto del personaggio in questione.

Si tratta di Daniele dal Moro, fresco partecipante del programma Uomini e Donne di Maria de Filippi. Venza nel post scrive “Daniele dal Moro, già ex gieffino e ex tronista (non si è mai capito come è andato a finire il suo trono) sarà uno dei concorrenti del GF VIP”.

Daniele Dal Moro aveva già partecipato al Grande Fratello edizione 16, e dentro la casa aveva avuto un flirt con Martina Nasoni. In seguito, il ragazzo ha partecipato a Uomini e Donne nel ruolo di tronista, ma il suo trono fu sospeso quando è scoppiata la pandemia nel nostro Paese, insieme a quello di Sara Shaimi, Carlo Pietropoli e Giovanna Abate.

Daniele è stato l’unico tronista dell’ultima stagione a non avere completato il suo percorso con una scelta. A spiegare il motivo è stata una dichiarazione della redazione, pubblicata su Uomini e Donne Magazine: “Daniele Dal Moro non ha scelto e vi spieghiamo perché. Lui era all’inizio del suo percorso quando è avvenuto il fermo delle puntate a causa della pandemia. I tempi quindi non erano maturi per conoscere una persona al di fuori dello studio“.

Adesso c’è attesa di una conferma, o eventuale smentita, sulla partecipazione di Daniele alla nuova edizione del GF VIP.