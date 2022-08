Le lettere di Lady Diana vendute all’asta: ma dentro c’era un segreto sulla Regina

Le lettere di Lady Diana sono state vendute all’asta, ma dentro c’era uno sconosciuto segreto sulla Regina.

La donna aveva nascosto un segreto proprio in quelle lettere vendute all’asta, cosicché sarebbe stato impossibile scoprirlo.

Oggi questo mistero è finalmente possibile renderlo pubblico, grazie all’acquisizione delle moltissime lettere da parte di una nobile famiglia.

Il segreto di Lady Diana

I nomi della Regina Elisabetta sono moltissimi, da “Sua Maestà” sino a quelli più intimi come “Lilibeth” o come la chiama il nipote Harry “comandante in capo”. Invece, sorprendentemente, Lady Diana nelle sue lettere chiamava sua suocera “the boss”, il capo.

Il biglietto con il soprannome incriminato, è stato venduto all’asta alla spropositata cifra di 7.200 sterline. Il messaggio in questione faceva parte di un pacchetto di 36 lettere scritte da Lady Diana tra il 1990 e il 1997, vendute all’asta per un totale di 82.000 sterline. Il destinatario era Roger Bramble, un amico di famiglia della principessa a cui Diana ha spesso chiesto supporto e consiglio negli anni più difficili della sua vita. Il ricavato è stato donato alle organizzazioni sostenute dalla principessa e dal signor Bramble, tra cui l’English National Ballet e la Young Musicians Symphony Orchestra.

“Lady Diana era un essere umano delizioso. Si presentava come una persona estremamente calda, spiritosa, divertente, affascinante e di cuore generoso e questa è la motivazione principale per cui vengono vendute“, esclama la casa d’aste David Lay Auctions di Penzance in Cornovaglia.

La vendita ha avuto un enorme successo proprio per il carattere intimo degli scritti: un biglietto venduto per 1.350 sterline descrive la “orribile settimana” della principessa Diana nel 1992 dopo la pubblicazione di una sua biografia scritta da Andrew Morton, mentre una nota di ringraziamento a Bramble per averla portata fuori a pranzo, parla di una “distrazione molto gradita” dal suo imminente divorzio dal principe Carlo nell’agosto 1996 ed è stata venduta per oltre 6.500 sterline.

Il biglietto con più successo, però, è stato quello in cui la principessa chiama scherzosamente la regina “the boss”. Si tratta di una nota in cui Lady Diana si scusa con l’amico per averlo fatto arrivare in ritardo ad un appuntamento con Sua Maestà: “Spero solo che tu sia riuscito ad arrivare all’Abbazia di Westminster prima del boss. In caso contrario, spero tu abbia detto che era colpa mia!”, scrive Diana.