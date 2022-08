Lui 81 anni e lei 28: il famosissimo attore sceglie la ragazza che ama uomini ricchi e attempati

Parliamo di un attore famosissimo e la sua ragazza, che sembra essere attratta da uomini ricchi e più grandi di lei. Lui ha 82 anni e lei 28. Ecco chi sono.

Cinquantatre anni di differenza, ma la storia sembra avviata. Lui è un grande attore, lei una giovane benestante che ha già frequentato personaggi noti più grandi di lei.

Una fonte vicina all’attore ha svelato che i due “Hanno iniziato a vedersi dopo l’inizio della pandemia. Lei esce per lo più con uomini anziani molto ricchi...Sta con lui da un po’ di tempo e vanno molto d’accordo. La differenza di età non sembra essere un problema, anche se lui è più grande di suo padre”.

Al Pacino, ecco chi è la nuova fiamma

Si chiama Noor Alfallah, classe 1993, originaria del Kuwait sulla cui attività si sa poco, se non che forse lavori nell’ambito delle produzioni televisive.

Ciò che la rende nota da alcuni anni sono invece le sue frequentazioni famose. Nel 2017 infatti, si è parlato di lei per la presunta liaison con il leader dei Rolling Stones Mick Jagger. Ma non solo. Sembra che la giovane sia anche uscita con il miliardario Nicolas Berggruen e con il regista Clint Eastwood. Su quest’ultimo Noor ha specificato sempre che si trattasse solamente di un amico di famiglia.

La giovane sembra che abbia continuato sulla strada delle frequentazioni con uomini molto più grandi di lei, come risulta dalla sua ultima conquista, il grande Al Pacino. L’attore, 82 anni, ha ben 53 anni più della giovane fidanzata. I media americani hanno scritto che “Prima però che qualcuno pensi male, va detto che Noor viene da una famiglia benestante e che Al Pacino (secondo una sua ex) non sarebbe molto generoso. Quindi viva l’amore, a qualsiasi età arrivi”.

Sulla questione del rapporto di Al Pacino con i soldi si è espressa proprio la sua ex, l’artista israeliana Meital Dohan, che aveva raccontato “Per me è difficile stare con un uomo così anziano, anche se è Al Pacino. Io ho 40 anni e lui ne ha 80. Provavo ad andare avanti e a negarlo, ma lui è un uomo vecchio. Il divario di età si faceva sentire. Ho litigato con lui e l’ho lasciato di recente, ma ovviamente gli voglio bene e lo apprezzo davvero”.

La Dohan non ha avuto peli sulla lingua “Ero felice di essere lì per lui quando aveva bisogno di me. È stato un onore per me. Sono contenta della nostra relazione, anche se adesso è finita. Lui è magnifico e spero tanto di restare una sua amica. Adesso siamo rimasti in buoni rapporti. Se mi ha fatto dei regali? Durante la nostra storia mi ha comprato solo fiori. C’è un modo educato per dire che Al Pacino non ama spendere i suoi soldi?”.

Ora resta da capire come sarà Al Pacino con la nuova giovane fidanzata.