Settimana inizia in salita per 3 segni zodiacali: tiri mancini della sorte si profilano all’orizzonte

Ferragosto è arrivato! Le stelle ci dicono che la giornata è in salita, 3 segni in particolare devono tenere gli occhi aperti sulla questione della sorte.

La giornata più simbolica dell’estate, il giorno in cui si festeggia in tutte le spiagge. Allora vogliamo vedere cosa ci dicono le stelle per questa data speciale? prepariamoci.

Siamo arrivati finalmente a Ferragosto, una giornata che molti amano perché è un’occasione per stare insieme a famiglia o amici, in spensieratezza.

Ferragosto, occhio alla sorte per questi 3 segni

I nati il 15 agosto sono del segno del Leone, e il loro santo patrono è San Tarcisio. Chi nasce in questo giorno ha un carattere aperto, allegro, che attira moltissimo le persone attorno. Insomma dei veri leader.

Il 15 agosto sono nati molti personaggi famosi come Napoleone Bonaparte, l’attrice Barbara Bouchet, il conduttore Fabio Canino e il compianto musicista Raoul Casadei.

La giornata di oggi, lunedì di Ferragosto, è particolare e legata alla tradizione. Il nome della festa di Ferragosto deriva dal latino feriae Augusti (riposo di Augusto), in onore di Ottaviano Augusto, primo imperatore romano, da cui prende appunto il nome il mese di agosto. Già all’epoca dei Romani, quindi, la festa era legata al momento del riposo.

In realtà in questi giorni erano anche l’occasione per festeggiare, e non a caso il giorno di Ferragosto rappresenta un giorno di festa e unione in compagnia di amici e parenti. E a questo proposito…occhi aperti amici, che il gavettone è dietro l’angolo!

Questa festa fu poi assimilata dalla Chiesa Cattolica, che iniziò a celebrare l’Assunzione di Maria, che ricade ancora oggi il giorno del 15 agosto. Vediamo invece oggi cosa ci dicono le stelle, che a quanto sembra mettono in guardia alcuni amici segni. Vediamo quali.

La Vergine in questo periodo passa dei momenti di stanchezza, legati a lavoro e stress di vario genere. Le pile scariche vanno ricaricate, e non mancheranno le occasioni, ma se necessario non bisogna dimenticare di dare priorità al riposo necessario.

Gli amici dello Scorpione iniziano una settimana con la luna storta, e questo si ripercuote soprattutto sull’umore. Non preoccupatevi però, queste giornate strane passano, bisogna solo avere pazienza e non forzarsi a sorridere se non vi va.

Marte sembra essere l’autore di questo malcontento, sia per lo Scorpione che per i nati sotto il segno del Sagittario. Questa opposizione provoca momenti di stanchezza, irritabilità, e a volte rabbia. Bisogna tenere duro, e buttarsi nelle situazioni buone della vita, le relazioni e i sentimenti vi aiuteranno a tirare su il morale.