La nuova pericolosa moda di TikTok: per farti più bella rischia di sfigurarti

TikTok ha lanciato l’ennesima moda, e riguarda la sfera della bellezza. In realtà questa moda nasconde dei rischi, come quello di sfigurarsi.

La moda che da un pò di tempo spopola sul famoso social, ha superato gli oltre 10 milioni di post dedicati a questa pratica.

La bellezza è un tema molto importante per le persone di qualunque sesso e età. Tenersi in forma, sia nel corpo che sul viso, è un traguardo al quale sembra dover arrivare a tutti i costi.

Ice facial, il trend sui social che rischia di far male alla pelle

Come sappiamo, quando un argomento diventa virale sui social, le persone seguono tutto ciò che lo riguarda, sia su post che su foto e video.

Parliamo di una moda che non ha toccato solo i giovani, ed è una tecnica che utilizzano principalmente attrici, modelle e i professionisti del make-up artist, per migliorare istantaneamente l’aspetto della pelle del viso. Si chiama ice facial o skin icing, ed è un trattamento di bellezza che consiste nell’esporre la pelle del viso al freddo intenso per alcuni minuti, applicando dei cubetti di ghiaccio o utilizzando degli strumenti congelati.

Su TikTok in poco tempo si sono moltiplicati post contenenti le idee più disparate per poter attrezzarsi e fare una beauty routine al ghiaccio, fai da te. Il modo più utilizzato è passarsi dei cubetti di ghiaccio sulla pelle, a volte con estratti di frutta ed erbe, ma esistono anche stampi al cui interno si può congelare acqua, oppure dei globi o roller facciali specifici da mettere in freezer.

Ma ciò che sta letteralmente spopolando è immergere il viso per qualche secondo in una bacinella piena di acqua e ghiaccio. E’ il trend del momento, soprattutto tra le più giovani, che lo fanno per avere la pelle tonica e fresca.

In realtà, fare questa pratica da soli può essere pericoloso per il nostro viso, soprattutto per le pelli più delicate. Infatti mettere direttamente del ghiaccio sulla faccia, può causare arrossamenti, e addirittura provocare herpes e secchezza della pelle.

Ma ciò che spesso si ignora, è che immergere il viso nel ghiaccio causa uno choc termico, visto che il ghiaccio è un potente vasocostrittore; questo sbalzo repentino di temperatura, può provocare sul viso la rottura dei capillari sottocutanei, e piccole emorragie. Il viso, insomma, potrebbe purtroppo non apparire più bello come si vorrebbe quando si intraprende questa pratica casalinga e molto pericolosa.