Le stelle sorridono oggi ad alcuni fortunati segni dello zodiaco: amore, lavoro e salute sono al top

Ferragosto è passato, ed oggi le stelle sorridono ad alcuni segni fortunati dello zodiaco. Salute, amore e lavoro sembrano essere al top. Vediamo per chi.

La giornata di oggi, martedì 16 agosto, sarà piena di novità positive e sorrisi, in particolare per alcuni amici segni. E allora mettetevi comodi, e vediamo di chi si tratta.

Ferragosto è passato, e a voi come è andata la giornata di ieri? Che abbiate festeggiato o meno, al mare, in montagna o in città, speriamo siate stati sereni e in compagnia.

Oroscopo di martedì 16 agosto, ecco a chi sorridono le stelle

I nati il 16 agosto sono del segno zodiacale del Leone, e il loro Santo Protettore è Santo Stefano. I numeri fortunati sono il 6 e il 7.

Il carattere dei nati nella giornata di oggi ha un doppio lato, uno più oscuro ed uno più aperto. L’eccesso e l’esibizionismo sono un lato difficile da gestire, ma allo stesso tempo sono seducenti ed energici.

E allora vediamo invece come sarà la giornata dei segni per questo martedì di agosto. Le stelle oggi sembrano proprio sorridere, e ci danno buone notizie e consigli in particolare per 3 segni zodiacali. Vediamo insieme quali!

Il Toro è il primo segno alle quali oggi le stelle strizzano l’occhio. Questa giornata ricalca un pò l’andamento generale di questo 2022, che è all’insegna della trasformazione. Il Toro sta cercando nuovi percorsi, e per questo spesso si trova su un’altalena. La giornata di oggi possiamo definirla così, ma se la mattina inizia un pò sottotono, il pomeriggio ci si riprende alla grande, da tutti i punti di vista. Le stelle dicono di godere ed approfittare di tutto ciò che arriverà.

Gli amici del Cancro per questo 16 agosto vedranno maggior movimento, e piacevoli scambi. Il periodo è stato buono da alcuni punti di vista, e l’impegno che ci avete messo per affrontare alcuni problemi, vi darà di nuovo lo sprint tanto atteso. Le stelle ci dicono che la giornata di oggi è molto favorevole per quanto riguarda le questioni di lavoro. Non lasciatevi scappare le occasioni, e i segnali che arriveranno!

Giornata all’insegna delle novità per i nati sotto il segno della Vergine, da diversi punti di vista. La Vergine, sempre equilibrata ed attenta, nella giornata di oggi avrà la possibilità di vivere esperienze diverse. Il consiglio delle stelle è quello di aprire occhi ed orecchie, e di lasciarsi trasportare dalle possibilità di vivere nuove esperienze.