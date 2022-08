All’asta lo yacht dell’ultima vacanza di Lady Diana e Dodi Al-Fayed: prezzo di partenza folle

Lo Yatch che ha ospitato l’ultima vacanza di Lady Diana con Dodi Al-Fayed sarà messo all’esta. Il prezzo di partenza è davvero da capogiro.

Tutti ricorderemo le foto scattate dai paparazzi a Lady D sulla barca del compagno nell’estate del 1997, poche settimane prima della tragica morte a Parigi.

Lady Diana è stato uno dei personaggi più importanti del secolo scorso, la cui morte prematura ed improvvisa ha lasciato il mondo sgomento.

Lo yatch dell’ultima vacanza di Lady Diana

L’estate del 1997 ha segnato la storia, con il tragico incidente in cui persero la vita Lady Diana Spencer e il compagno Dodi Al-Fayed.

La principessa Diana è rimasta nei cuori di milioni di persone anche dopo la sua uscita dalla casa reale britannica, a seguito della separazione dal principe Carlo. La vita di Diana è stata certamente turbolenta, e a tratti sofferente, come lei stessa ha raccontato.

Dopo la fine del suo matrimonio con Carlo d’Inghilterra, Lady Diana si è trovata nell’estate del 1997 ad essere nuovamente al centro dell’attenzione per la sua love story con il miliardario egiziano Dodi al-Fayed, figlio di Mohamed al-Fayed, proprietario del colosso Harrods.

Durante tutta l’estate i paparazzi hanno seguito gli spostamenti di Diana per immortalare la nuova coppia. Lo scatto più famoso e tanto atteso fu proprio quello di Diana su uno stupendo yatch che portò la coppia a navigare tra Portofino e la Costa Azzurra, in quella che fu la loro prima ed ultima vacanza insieme.

La notizia ora è che la famosa barca che ospitò la lussuosa vacanza di Diana e Dodi, ora sarà messa all’asta. Lo yatch conosciuto come Jonikal, ma chiamato Bash, è stato costruito nel 1990 dal cantiere italiano Codecasa, è lungo 64 metri e fu ordinato in Italia da Mohamed al-Fayed, il padre di Dodi.

Come spiegato nella descrizione ufficiale, “A bordo del superyacht Bash possono ospitare fino a 18 ospiti e ha anche alloggi per 26 membri dell’equipaggio tra cui il capitano di Bash . Lo yacht Bash ha uno scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio. È alimentata da 2 motori Wärtsilä, che le danno una velocità di crociera di 15,0 kn e una velocità massima di 20,0 kn. Lo yacht ha un’autonomia di 11,0/6900 miglia nautiche n/m ad una velocità di 15,0 kn. Lo yacht trasporta a bordo 180.000 litri di carburante e 34.000 litri di acqua”.

Nella classifica degli yacht più grandi del mondo, il superyacht Bash è elencato al numero 388. È il quinto yacht più grande costruito da Codecasa. La casa costruttrice sul sito spiega che “Lo yacht a motore Bash è stato venduto l’ultima volta nel 2021. Secondo i dati del nostro sistema di market intelligence SYT iQ, era uno dei 1348 yacht venduti nel 2021“.

Nel 2021 lo yacht è stato acquistato dal magnate delle telecomunicazioni Bassem Haider, che lo ha rinominato Bashi, ma ora la barca è pronta a tornare sul mercato, con una base d’asta di 10 milioni di dollari.