Elettra Lamborghini racconto doloroso: “tre mesi fa ho commesso un grave errore”

Può capitare una storia del genere anche ad una Signora che di nome fa Elettra Lamborghini e non può far a meno di raccontare questo triste episodio ai suoi follower!

Elettra Lamborghini racconta sui social, ai suoi fan ,un episodio molto spiacevole che le è capitato tre mesi fa. L’ errore che ha commesso la sta facendo innervosire non poco.

Conosciamo meglio Elettra Lamborghini

Elettra Miura Lamborghini è nata a Bologna il 17 Maggio del 1994; è diventata negli ultimi tempi un personaggio molto noto nel mondo della televisione come conduttrice ed è anche conosciuta come cantante ma soprattutto La Lamborghini è una delle più famose ereditierie al mondo: figlia dell’ imprenditore Tonino Lamborghini a sua volta figlio di Ferruccio Lamborghini.

Una curiosità interessante sul suo doppio nome, Miura, è il nome di uno dei modelli più veloci e amati dalla Famiglia Lamborghini inoltre il padre lo ha scelto per lei anche ispirandosi alla razza più famosa di tori, simbolo che si trova sul cofano delle sue prestigiose auto di famiglia.

Elettra è una donna con tanta voglia di apparire, mora, occhi verdi da gatta e un cognome importante, segno zodiacale Toro, sfrontata e ricchissima. Diciamo che è la “nostrana” Paris Hilton. Ha partecipato a Sanremo 2020 come cantante, perché lei, non vuole rinunciare a nulla!

Nonostante abbia tutto quello che desidera, episodi spiacevoli capitano anche a d una come lei e proprio tre mesi , per un suo probabile errore di valutazione, è incappata in una truffa su Amazon. La nostra ereditiera crede di aver acquistato taroccato un oggetto per lei molto utile. Questo l’ha disturbata e ha fatto un appello alla Dyson condividendolo anche sui social, chiedendo appunto all’ azienda produttrice di inviarle quello originale naturalmente pagandolo!

Certamente le truffe sul web, lo sappiamo tutti, non mancano e lei probabilmente è incappata in una di queste. L’ episodio lo ha subito postato su Instagram raccontando appunto che tre mesi fa ha acquistato un famoso arricciacapelli sulla piattaforma di Amazon perché nessun negozio aveva questo prodotto che lei tanto desiderava.

Sulla piattaforma di Amazon, la Lamborghini ha dovuto spendere di più ma ne era ben felice pur di ricevere l’ elettrodomestico tanto agognato che purtroppo immagina fosse tarocco. Infatti ha mostrato ai suoi follower il malfunzionamento dell’ attrezzo spiegando che riusciva a fare a malapena il ciuffo che però si afflosciava subito senza mantenere la piega. Ha quindi concluso che sicuramente ha acquistato “una ciofeca” testuali parole.

Inoltre andando a fare una ricerca su rivenditore dell’ apparecchio in questione, si è accorta che non esiste più, è sparito! Ora la nostra Elettra non sa se potrà chiedere un rimborso perché l’ acquisto è stato fatto ormai da tre mesi, ma non le importa di ricevere rimborsi, in realtà la cantante, chiede a gran voce alla Dyson di inviarle questo arricciacapelli, non gratuitamente, è disposta naturalmente a pagarlo ma lo vuole ad ogni costo!