Il Castello delle cerimonie, quanto costa sposarsi da donna Imma? Finalmente le cifre

Il Castello delle Cerimonie è una location, celebre anche per il reality in tv. Ma quanto costa sposarsi al castello di donna Imma? ecco svelate le cifre.

Questo luogo è diventato celebre in tutto il territorio italiano grazie ad una trasmissione in onda dal 2014 e in origine denominata “Il Boss delle cerimonie“, Antonio Polese. Lo show condotto all’ epoca proprio da “Don Antonio Polese”, raccontava tutti i festeggiamenti in circa 25 minuti.

Polese è venuto a mancare il 1 Dicembre del 2016 a causa di un problema cardiaco, presso una clinica di Castelvolturno. Quest’uomo è stato una delle figure di riferimento e la più rappresentativa dell’Hotel “La Sonrisa“.

Il “Castello delle Cerimonie” è divenuto un posto celebre ed ambito in tutta Italia a seguito della trasmissione reality in TV, ma nella provincia di Napoli è stato un luogo sempre conosciuto e desiderato per festeggiare non solo matrimoni, ma anche comunioni, cresime, ricorrenze importanti come anniversari e diciottesimi insomma ogni tipo di festa.

Com’è oggi il Castello delle Cerimonie?

Dopo la morte del Boss, le redini dell’attività sono passate alla figlia e al genero; infatti la seguitissima trasmissione su Real Time ha dovuto naturalmente cambiare nome dalla sesta stagione, passando da “Il Boss delle Cerimonie” ( che identificava Don Antonio), a “Il Castello delle Cerimonie”.

Donna Imma e suo marito Matteo Giordano sono diventati oggi le figure di riferimento del Castello. Il locale è gestito da loro, diventati anche le principali figure del programma, soprattutto dopo la morte causa Covid 19 della Signora Rita Greco, moglie di Don Antonio.

Imma e Matteo hanno rilasciato diverse interviste parlando della loro attività ricevuta come eredità da Don Antonio; La donna ha ricordato il papà, come soprattutto un Boss di umiltà, regola fondamentale di tutta la sua vita quindi insegnamento più importante lasciato in eredità alla famiglia. Donna Imma ha raccontato di aver lavorato accanto al padre per 53 anni mentre suo marito era dipendente dell’Hotel da 30 anni prima di diventare i cardini dell’attività.

Quanto costa festeggiare nel Castello delle Cerimonie?

Donna Imma si è aperta durante alcune interviste, raccontando quanta preoccupazione ha avuto come titolare di un’ attività così importante, durante il periodo del Covid 19, come d’ altra parte tanti lavoratori che hanno subito un fermo. Poi le chiusure a causa della malattia di alcuni membri dello staff. Insomma periodi difficili ma comunque superati! Ora il castello delle Cerimonie funziona a pieno ritmo, sempre pronto ad accogliere i suoi ospiti realizzando ogni loro desiderio.

Ma soddisfare questo desiderio quanto costa? in realtà non ci sono prezzi standard, i costi sono in base alle esigenze dei clienti, alle loro richieste, in base al menù e talvolta alle stravaganze o sorprese che vengono fatte. Matteo Giordano qualche tempo fa, parlando proprio di costi, ha rivelato che i prezzi partono da una base minima di 80 euro a persona fino ad un massimo di circa 120 euro a persona. Ovviamente, come abbiamo detto, di fronte a richieste “speciali“, il costo può variare.