La fortuna abbandona due segni zodiacali: ecco chi dovrà rimboccarsi le maniche

Buona giornata dal nostro oroscopo! Oggi sembra che la fortuna si sia dimenticata di due segni zodiacali. Vediamo chi dovrà rimboccarsi le maniche.

Ferragosto è passato, e forse la fortuna sta ancora scontando i postumi dei festeggiamenti! Oggi infatti, alcuni segni saranno sottotono. Ecco di chi si tratta.

Come avete passato il vostro Ferragosto? Speriamo in buona compagnia, e con un pò di leggerezza che ogni tanto ci vuole.

Oroscopo del 17 agosto, la fortuna scappa da due segni

I nati il 17 agosto sono del segno zodiacale del Leone e il loro Santo Protettore è San Giacinto. Chi è nato oggi ha un carattere davvero di fuoco, pieno di entusiasmo, passione, insomma una miccia pronta ad esplodere.

Il problema per chi è nato nella giornata di oggi, è di fare scintille non sempre in senso positivo. Le scintille, infatti, potrebbero causare un incendio che può scottare chi avete attorno. Ma non solo, le emozioni forti che sanno far scaturire, è necessario che siano ben indirizzate. L’energia che emettono, deve trovare il punto di sfogo sia dentro se stessi, che nei rapporti con gli altri.

Oggi sono nati alcuni personaggi famosi come la politica Anna Maria Bernini, Filippo I di Savoia, il pallavolista Luigi Mastrangelo, il compositore Mogol, e gli attori Sean Penn e Robert De Niro.

Ma cosa ci dicono le stelle per la giornata di oggi? andiamo a vedere i 2 segni zodiacali che oggi avranno una giornata decisamente in salita.

I due segni che oggi non avranno la fortuna dalla loro parte sono l’Acquario ed il Leone.

Gli amici dell’Acquario hanno Venere in quadratura alla Luna, quindi destabilizzante. Ciò significa che la giornata non ha equilibrio, e sarete probabilmente più irritabili e suscettibili del solito. Questo stato d’animo e brontolio interiore, vi potrebbe portare a irrequietezza che si riversa su scelte affrettate – come ad esempio acquisti insensati – ma anche a progetti o appuntamenti che saltano. Meglio stare fermi!

Il Leone non ha le stelle a favore in ambito di sentimenti, ma anche qui l’irrequietezza porta a stati d’animo di nervosismo che bisogna fare attenzione a come si sfogano. Durante la giornata cercate di sentire cosa vi turba o vi rende nervosi, e andare incontro ad attività o persone che possono passarvi un’energia positiva e magari un pò di senso di tranquillità. A volte siamo noi che dobbiamo rimboccarci le maniche e metterci in azione, invece di crogiolarci tra i pensieri negativi.